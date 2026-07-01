BrÃ¼ssel Ã¼berweist Kiew wieder Geld: Vier Milliarden Euro fÃ¼r neue Waffen

FÃ¼r Kiew gibt es wieder neues Geld â€“ erneut fÃ¼r KriegsgerÃ¤t: Die EU-Kommission plant, weitere 3,9 Milliarden Euro fÃ¼r die Ukraine freizugeben, die vor allem fÃ¼r Drohnenbeschaffung, Munition und Luftabwehr vorgesehen sind.

Gigantisches 90-Milliarden-Paket auch fÃ¼r Waffen

Insgesamt 90 Milliarden Euro stellt BrÃ¼ssel fÃ¼r die Ukraine bereit, auch die knapp vier Milliarden Euro fÃ¼r RÃ¼stungsausgaben sind Teil des Pakets. Die neuen AufrÃ¼stungs-Milliarden fÃ¼r das Kriegsland rufen auch FPÃ–-EU-Mandatarin Petra Steger auf den Plan: â€žUrsula von der Leyen baut die EuropÃ¤ische Union Schritt fÃ¼r Schritt zu einer schuldenfinanzierten Kriegsunion umâ€œ, so Stegers Fazit. Was frÃ¼her als Friedensprojekt verkauft wurde, werde heute zu einem zentralisierten RÃ¼stungsapparat auf Pump.

EU wird immer mehr zur Kriegspartei

Sie sieht eine gefÃ¤hrliche Entwicklung und Europa immer tiefer in den Konflikt involviert:

Die EU-Kommission spricht mittlerweile offen davon, die ukrainische RÃ¼stungsindustrie mit europÃ¤ischen Milliarden zu finanzieren. Damit wird BrÃ¼ssel nicht zum Vermittler, sondern immer tiefer zur Kriegspartei. Wer Drohnen, Raketen und Munition finanziert, kann sich nicht lÃ¤nger als Friedensmacht inszenieren.

Gemeinsame EU-Schulden werden zum System

Die freiheitliche Abgeordnete kritisierte EU-Kredite als Angriff auf die finanzpolitische SouverÃ¤nitÃ¤t der Mitgliedsstaaten. Sie warnte, dass aus dem ursprÃ¼nglich als Ausnahme gedachten Corona-Wiederaufbaufonds eine dauerhafte Praxis gemeinsamer EU-Schulden geworden sei und sieht darin eine schrittweise Machtverschiebung nach BrÃ¼ssel:

Nach dem Corona-Wiederaufbaufonds wurde den BÃ¼rgern erzÃ¤hlt, gemeinsame EU-Schulden seien eine einmalige Ausnahme. Jetzt wird dieser Tabubruch zum System. Erst Corona, dann RÃ¼stung, dann Ukraine â€“ BrÃ¼ssel nutzt jede Krise, um mehr Geld, mehr Macht und mehr Kompetenzen an sich zu ziehen.

NeutralitÃ¤t und Diplomatie statt Schulden- und Kriegsunion

Steger forderte einen klaren politischen Kurswechsel und sprach sich gegen eine weitere Vertiefung gemeinsamer EU-Schulden- und RÃ¼stungsfinanzierungen aus: Die Bundesregierung mÃ¼sse im Rat jede weitere Ausweitung dieser Schulden- und Kriegsunion ablehnen. Ã–sterreich brauche keine Beteiligung an einer europÃ¤ischen Kriegswirtschaft, sondern eine RÃ¼ckbesinnung auf NeutralitÃ¤t, Diplomatie und die Interessen der eigenen BevÃ¶lkerung.

FPÃ– gegen Ausverkauf eigener Interessen

Sie betonte die grundsÃ¤tzliche Ablehnung der aktuellen EU-Finanz- und Sicherheitspolitik: Die FPÃ– stehe klar gegen diesen Ausverkauf Ã¶sterreichischer NeutralitÃ¤t und gegen eine EU, die Milliarden in fremde Kriege pumpe, wÃ¤hrend sie die eigenen BÃ¼rger zur Kasse bitte. Europa brauche Frieden, Vernunft und SouverÃ¤nitÃ¤t und nicht von der Leyens nÃ¤chste RÃ¼stungsmilliarde.