Der Ukraine-Krieg dauert nun seit vier Jahren, ein Ende scheint nicht wirklich in Sicht. Die FPÃ– setzt deshalb auf Verhandlungen und Waffenstillstand statt auf neue, nutzlose Sanktionen und Waffenlieferungen.

Diplomatie statt Waffen

â€žVier Jahre Tod, ZerstÃ¶rung und unermessliches Leid und noch immer setzt die EU auf Eskalation statt auf Friedenâ€œ, fasste der freiheitliche Delegationsleiter im EU-Parlament, Harald Vilimsky, das traurige JubilÃ¤um am gestrigen Dienstag und das Versagen der EuropÃ¤ischen Union zusammen. Der Krieg dÃ¼rfe nicht weiter auf dem RÃ¼cken der Menschen ausgetragen werden, findet er â€“ und das Sterben mÃ¼sse endlich ein Ende haben. Er setzt dabei nicht auf Waffenlieferungen und Sanktionspakete, sondern auf Verhandlungen.

Sanktionen haben nur Europa geschadet

Inzwischen wurde das bereits 20. Sanktionspaket gegen Russland beschlossen. Vilimsky erinnerte daran, dass alle bisherigen Sanktionen nichts genutzt haben: Weder haben sie den Krieg beendet, noch Russland in die Knie gezwungen. Stattdessen haben sie vor allem Europa geschadet: durch steigende Energiepreise, Wettbewerbsnachteile und die milliardenschweren Belastungen fÃ¼r die eigene BevÃ¶lkerung. Er sprach von einem â€žIrrwegâ€œ â€“ nÃ¤mlich jenem, immer dieselben MaÃŸnahmen zu verschÃ¤rfen und dabei ein anderes Ergebnis zu erwarten.

Ungarn leistet Widerstand gegen EU-Wahnsinn

Lob hatte er hingegen fÃ¼r Ungarns MinisterprÃ¤sidenten Viktor OrbÃ¡n, dessen Regierung sich weiterhin gegen die selbstmÃ¶rderischen SanktionsmaÃŸnahmen einsetzt:

OrbÃ¡n zeigt, dass es in Europa noch Politiker gibt, die den Mut haben, dem Sanktionsautomatismus die Zustimmung zu verweigern und stattdessen FriedensgesprÃ¤che einzufordern.

Kurswechsel fÃ¼r Ende des sinnlosen Sterbens

Aus BrÃ¼ssel kommen noch immer Milliardenhilfen fÃ¼r Waffen, die das Leid in der Ukraine verlÃ¤ngern. WÃ¤hrenddessen setzen die USA unter PrÃ¤sident Donald Trump inzwischen verstÃ¤rkt auf Diplomatie, erinnerte Vilimsky. FÃ¼r den freiheitlichen EU-Mandatar ist klar, dass es einen Kurswechsel braucht:

Schluss mit sinnlosen Sanktionen, Schluss mit immer neuen Milliarden fÃ¼r Waffen â€“ stattdessen ein klarer Einsatz fÃ¼r Verhandlungen, Waffenstillstand und eine tragfÃ¤hige FriedenslÃ¶sung im Interesse der BevÃ¶lkerung in Europa.