Kein Kurswechsel in BrÃ¼ssel: Noch mehr Waffen und Milliardenhilfen fÃ¼r Kiew

Vier Jahre dauert der Krieg in der Ukraine schon â€“ und die EuropÃ¤ische Union kennt noch immer nur eine Antwort: noch mehr Geld, noch mehr Waffen, noch mehr Eskalation.

EU-Parlament nimmt folgenschwere EntschlieÃŸung an

So formulierte es zumindest die freiheitliche EU-Abgeordnete Petra Steger: Das EU-Parlament hatte nÃ¤mlich am gestrigen Dienstag eine EntschlieÃŸung zu vier Jahren Krieg in der Ukraine angenommen, die eine Ausweitung der militÃ¤rischen UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Ukraine, zusÃ¤tzliche Luftverteidigungssysteme, weitreichende Waffensysteme und die Aufhebung bisheriger EinsatzbeschrÃ¤nkungen beinhaltet. Auch langfristige Sicherheitsgarantien und weitere milliardenschwere Finanzzusagen werden der Ukraine in Aussicht gestellt.

AufrÃ¼stung statt Diplomatie

Der Beschluss sei kein Beitrag zum Frieden, sondern ein weiterer Schritt in Richtung einer europÃ¤ischen Kriegs- und RÃ¼stungsunion. Statt endlich auf Diplomatie und Verhandlungen zu setzen, werde die Spirale der AufrÃ¼stung weiter angeheizt. Die EU entferne sich damit immer weiter von ihrem ursprÃ¼nglichen Anspruch als Friedensprojekt, bemÃ¤ngelte Steger:

Was wir derzeit erleben, ist eine schleichende Transformation hin zu einem MilitÃ¤rbÃ¼ndnis mit gemeinsamer RÃ¼stungsagenda und offenen ScheckbÃ¼chern zulasten der europÃ¤ischen Steuerzahler.

BÃ¼rger leiden unter Teuerung, BrÃ¼ssel investiert in AufrÃ¼stung

Gerade fÃ¼r ein neutrales Land wie Ã–sterreich sei dieser Kurs hochproblematisch, merkte sie an: WÃ¤hrend im Inland gespart werde, Defizite explodierten und die BÃ¼rger unter Inflation und Abgabenlast litten, wÃ¼rden in BrÃ¼ssel immer neue Milliardenpakete fÃ¼r AufrÃ¼stung geschnÃ¼rt. Auch die per Video zugeschaltete Rede des ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj habe den eingeschlagenen Kurs weiter bekrÃ¤ftigt: Gefordert wurden zusÃ¤tzliche Waffenlieferungen, umfassende Sicherheitsgarantien und noch mehr Druck auf Russland.

Waffen sind keine politische LÃ¶sung

Die Mehrheit im Parlament wÃ¼rde das als alternativlos feiern, doch immer mehr Waffen seien keine politische LÃ¶sung. Steger stellt klar:

Wer ernsthaft Frieden will, muss irgendwann auch Ã¼ber Verhandlungen sprechen â€“ alles andere verlÃ¤ngert nur das Leid und treibt Europa tiefer in eine militÃ¤rische Konfrontation.