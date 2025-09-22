Andreas Babler

Mit seinen “Rede-Künsten” hat es Andreas Babler (SPÖ) immerhin zum Vizekanzler gebracht. In einem Seminar konnte man sprechen lernen wie er.

Foto: Paul Gruber / BKA

SPÖ

22. September 2025 / 09:59 Uhr

45 Euro Kursgebühr, um „Reden wie Andi Babler“ zu lernen

Der Parteiakademie der SPÖ, dem Renner-Institut, kann man einen gewissen Hang zur Selbstironie nicht absprechen. Denn in einem „Workshop“ wurde tatsächlich angeboten, so reden zu lernen wie SPÖ-Chef und Vizekanzler Andreas Babler.

Seminar mit Medien-Trainer

„Damit auch du deine eigene Note findest – persönlich, glaubwürdig und unverwechselbar!”, heißt es auf der Seite des Renner-Instituts. Allerdings stammt diese Seminar-Bewerbung mit einem Medien-Trainer schon vom November 2023, als man „Reden wie Andi Babler“ in der eigenen Partei offensichtlich noch als erstrebenswert angesehen hatte. Aber schon damals war dem Renner-Institut klar:

Reden wie Andi Babler kann natürlich nur Andi Babler. Das lässt sich nicht kopieren.

“Sprach-Künstler” Babler kein Vorbild mehr?

Heute, fast zwei Jahre später, nach Wahlschlappen und peinlichen bis blamablen „ZIB2“-Auftritten, wird das Renner-Institut kaum noch die Funktionäre mit einer Werbung des „Sprach-Künstlers“ Babler zu einem Seminar locken können. Eher wohl mit dem Wahlspruch: „Nicht reden wie Andi Babler“. Dafür könnte die SPÖ-Akademie dann vielleicht sogar einen höheren “Workshop”-Beitrag verlangen als die 45 Euro, die man fürs Reden lernen wie Babler kassiert hat.

22.

Sep

09:59 Uhr
22. September 2025

22. September 2025

22. September 2025

