Jugend- und MigrationskriminalitÃ¤t auÃŸer Kontrolle: Freiheitliche schlagen Alarm

Der Wiener FPÃ–-Sicherheitssprecher und Stadtrat Stefan Berger hat in einer Presseausendung auf ein wachsendes Problem aufmerksam gemacht. Die JugendkriminalitÃ¤t in Ã–sterreich ist auÃŸer Kontrolle. Besonders dramatisch trifft es Wien, wo die Zahlen seit Jahren explodieren. Statt Konsequenz setze die Politik auf Auszeit-WGs und schÃ¶ne Worte. Die BÃ¼rger wÃ¼rden die Folgen tÃ¤glich auf der StraÃŸe spÃ¼ren, so die freiheitliche Kritik.

Die nackten Zahlen aus der Kriminalstatistik 2025

Laut der polizeilichen Anzeigenstatistik 2025, die Innenminister Gerhard Karner (Ã–VP) Ende MÃ¤rz prÃ¤sentierte, wurden Ã¶sterreichweit 538.656 Straftaten angezeigt. Die Zahl der ausgeforschten TatverdÃ¤chtigen stieg auf 345.095. Der AuslÃ¤nderanteil liegt bei 47,7 Prozent â€“ der hÃ¶chste Wert der letzten sieben Jahre. Besonders alarmierend ist die Entwicklung bei den JÃ¼ngsten: Bei den 10- bis 14-JÃ¤hrigen hat sich die Zahl der angezeigten Delikte seit 2021 fast verdoppelt. In Wien stieg die JugendkriminalitÃ¤t unter 21-JÃ¤hrigen um 10,7 Prozent, bei den 10- bis 14-JÃ¤hrigen sogar noch stÃ¤rker. Hier liegt der AuslÃ¤nderanteil bei den TatverdÃ¤chtigen bundesweit bei 51,3 Prozent. Syrische StaatsbÃ¼rger stechen besonders hervor.

Kuscheljustiz statt Konsequenzen

Die Freiheitlichen fordern, die StrafmÃ¼ndigkeit bereits auf zwÃ¶lf Jahre zu senken und verweisen auf die Schweiz, wo sie bereits bei zehn Jahren liegt. Stattdessen setze Rot-Schwarz-Pink auf weiche MaÃŸnahmen. Unter 14-JÃ¤hrige sind strafunmÃ¼ndig und landen maximal in einer â€žAuszeit-WGâ€œ. In Simmering soll jetzt eine solche Einrichtung fÃ¼r 61 IntensivtÃ¤ter unter 14 Jahren entstehen. Die FPÃ– kritisiert das scharf: Die Bezirksbewohner sollen die Folgen der verfehlten Migrations- und Justizpolitik ausbaden, wÃ¤hrend die TÃ¤ter weiterhin ohne echte Strafe davonkÃ¤men.

Der entlarvende Kontrast: Ideologie gegen RealitÃ¤t

Innenminister Karner spricht von einem â€žSorgenkindâ€œ und verweist auf verstÃ¤rkte Kontrollen und Abschiebungen von rund 3.000 verurteilten StraftÃ¤tern im Vorjahr. Gleichzeitig explodieren die Zahlen weiter. Stefan Berger nennt das beim Namen. In einer frÃ¼heren Aussendung zur selben Statistik sagte er wÃ¶rtlich:

Die Zahlen explodieren und SPÃ–, Ã–VP und Neos haben bei der KriminalitÃ¤tsbekÃ¤mpfung vÃ¶llig versagt. Trotz der vor zwei Jahren angekÃ¼ndigten MaÃŸnahmen ist bis heute nichts passiert.