Donauschwaben: Aufarbeitung jetzt auch im staatlichen Fernsehen

Nach Jahrzehnten des Verschweigens strahlte das zweite Programm des serbischen Staatsfernsehens (RTS 2) am orthodoxen Karfreitag eine ganze Sendung Ã¼ber die deutsche Minderheit im Land aus.

Positives Signal

GesprÃ¤chspartner waren Mitglieder des Deutschen Volksverbandes, der Organisation der Deutschen (Donauschwaben) mit Sitz in Subotica.

Dass diese Sendung ausgerechnet an einem groÃŸen staatlichen und religiÃ¶sen Feiertag gezeigt wurde, werten die Vertreter der Minderheit als ein wichtiges, positives Signal der Anerkennung und als Aufarbeitung der Verbrechen an den Donauschwaben.

Habsburgische Siedlungspolitik

Unter dem Sammelbegriff â€žDonauschwabenâ€œ fasst man jene deutschen Siedler zusammen, die im Rahmen der Habsburger Siedlungspolitik zwischen dem 17. Jahrhundert und der zweiten HÃ¤lfte des 19. Jahrhunderts in die LÃ¤nder der Stephanskrone und somit auch ins heutige Serbien auswanderten.

Nach den TÃ¼rkenkriegen war die pannonische Tiefebene, vor allem in der heutigen Wojwodina, weitgehend entvÃ¶lkert. Mit kaiserlichen Ansiedlungspatenten â€“ etwa unter Prinz Eugen von Savoyen, Kaiser Karl VI., Kaiserin Maria Theresia und Kaiser Joseph II. â€“ wurde eine planmÃ¤ÃŸige Wiederbesiedlung vorangetrieben.

Sicherung des Reiches

Die neuen Siedler kamen vor allem aus Lothringen, Elsass, der Pfalz, Rhein- und Mainfranken, aber auch aus Schwaben, Franken, Bayern, Hessen, BÃ¶hmen und anderen Regionen. Im gesamten mittleren Donauraum nannte man sie â€“ ungeachtet ihrer tatsÃ¤chlichen Herkunft â€“ â€žSchwabenâ€œ.

Entscheidend war fÃ¼r die Habsburger, zahlungskrÃ¤ftige, loyale Untertanen zu gewinnen: Anerkennung des Kaisers, katholischer Glaube (zumindest bis zu den Reformen Josephs II.) und die Bereitschaft, die MilitÃ¤rgrenze gegen das Osmanische Reich zu verteidigen, gehÃ¶rten zu den zentralen Bedingungen.

Halbe Million Deutsche in Serbien

In der Zwischenkriegszeit stellten die Deutschen im jugoslawischen Raum eine bedeutende BevÃ¶lkerungsgruppe dar. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten rund 500.000 Deutsche im Gebiet des spÃ¤teren Jugoslawiens, davon 1931 allein 342.853 Donauschwaben in der Wojwodina â€“ im Banat, in der Batschka und in Syrmien.

Sie waren vor allem in lÃ¤ndlichen Gebieten ansÃ¤ssig und spielten eine erhebliche wirtschaftliche Rolle: Sie verfÃ¼gten Ã¼ber gut ein Drittel des bestellbaren Bodens, waren fast zur HÃ¤lfte an der Industrieproduktion beteiligt und stark im Handwerk vertreten. SchÃ¤tzungen zufolge erbrachte die deutsche BevÃ¶lkerung etwa mehr als die HÃ¤lfte des Bruttoinlandsprodukts dieser Regionen.

Grausames Ende nach 200 Jahren

Der Zweite Weltkrieg brachte die totale Vernichtung. ZunÃ¤chst von der jugoslawischen Armee eingezogen, traten nach deren Kapitulation zahlreiche MÃ¤nner in die ungarische Armee Ã¼ber oder wurden aufgefordert, sich freiwillig zur Waffen-SS zu melden.

Mit dem Vormarsch der Roten Armee und dem Sieg der Partisanen unter Josip Broz Tito wurden die Donauschwaben kollektiv unter Verdacht gestellt. Die AVNOJ-BeschlÃ¼sse vom 21. November 1944 enteigneten die deutschen VolkszugehÃ¶rigen in Jugoslawien und entzogen ihnen die BÃ¼rgerrechte. Sie waren vogelfrei.

Massensterben im Dunkeln

FÃ¼r die verbliebene deutsche BevÃ¶lkerung in der Wojwodina bedeutete dies Verfolgung, Entrechtung und Lagerhaft. In den ersten Wochen nach dem Einmarsch der Roten Armee und der Partisanen kam es zu MassenerschieÃŸungen, Verhaftungen, Misshandlungen, PlÃ¼nderungen und Vergewaltigungen. Hunderttausende starben.

WÃ¤hrend 1940 im jugoslawischen Raum etwa 550.000 Donauschwaben lebten, waren es 1990 nur noch rund 10.000.

Nur einzelne Ã¼berlebten

Erst ab 1948 konnten kleinere Gruppen fliehen oder ausreisen; die organisierte Ausreise der Ãœberlebenden gelang im grÃ¶ÃŸeren Umfang erst nach GrÃ¼ndung der Bundesrepublik Deutschland.

Vor diesem Hintergrund erscheint die Zahl von 2.573 Deutschen, die sich heute in Serbien offiziell als Donauschwaben bekennen, als Rest einer einst groÃŸen und prÃ¤genden BevÃ¶lkerungsgruppe â€“ aber auch als Zeichen dafÃ¼r, dass die deutsche Tradition in der Region nicht vÃ¶llig verschwunden ist.

Fernsehsendung mit symbolische Bedeutung

Gerade deshalb hat die Ausstrahlung der RTS-2-Sendung fÃ¼r den Deutschen Volksverband in Subotica eine besondere symbolische Bedeutung. Sie rÃ¼ckt eine Minderheit ins Licht, deren Geschichte von Ansiedlung, Aufbauleistung, Verfolgung, Flucht und Neuanfang geprÃ¤gt ist â€“ und die heute darum ringt, Sprache und Kultur lebendig zu halten.

â€žEs gab Deutsche in Serbien, es gibt sie heute â€“ und es wird sie auch in Zukunft gebenâ€œ, sagt der PrÃ¤sident des Deutschen Volksverbandes, Rudolf Weiss. Die Fernsehsendung vom orthodoxen Karfreitag 2026 kÃ¶nnte ein kleiner, aber wichtiger Schritt sein, dieser Zukunft ein Gesicht zu geben.

Aufzeichnung im Verein in Maria-Theresiopolis

Die Aufzeichnung fand in den RÃ¤umlichkeiten des Deutschen Volksverbandes in Subotica statt, einer Stadt, die 1740 zu Ehren der Herrscherin Maria-Theresiopolis (so noch heute im offiziellen Wappen, deutsch Maria-Theresiopel) benannt wurde.

Vorgestellt wurden dabei nicht nur die AktivitÃ¤ten des Verbandes, sondern auch seine Bibliothek, die inzwischen mehrere tausend Titel in deutscher Sprache umfasst. Die Kamera zeigte zudem die VerbandsrÃ¤ume sowie die BÃ¼ste Martin Luthers in Subotica, die auf einem Platz im erweiterten Stadtzentrum steht.

Ziel: Rechtliche Anerkennung

Der PrÃ¤sident des Deutschen Volksverbandes, Rudolf Weiss, hob im GesprÃ¤ch hervor, dass die Deutschen in Serbien heute eine gut integrierte nationale Gemeinschaft sind, die sich ihrer Wurzeln bewusst geblieben ist. Man sei entschlossen, Sprache, Kultur, Traditionen und IdentitÃ¤t zu bewahren. Dass es diese Gemeinschaft trotz aller BrÃ¼che der Geschichte noch gibt und geben wird, bezeichnete Weiss als seine feste Ãœberzeugung.

Als wichtiges Zeichen der rechtlichen Anerkennung nannte Weiss das gesetzlich verankerte Recht, persÃ¶nliche Namen in deutscher Rechtschreibung und in lateinischer Schrift fÃ¼hren zu kÃ¶nnen.

Sprachrohr Ã–sterreichische Landsmannschaft

In Ã–sterreich unterstÃ¼tzt sie die Ã–sterreichische Landsmannschaft (Ã–LM) aktiv. Sie wurde 1880 als â€žDeutscher Schulvereinâ€œ gegrÃ¼ndet, um jenen Deutschen zu helfen, die auÃŸerhalb deutscher Staatsgrenzen lebten. Insbesondere die FÃ¶rderung der Sprache lag und liegt ihr am Herzen.

Einst eine Massenorganisation mit prominenten GrÃ¼ndern und Mitgliedern wie Engelbert Pernerstorfer und Victor Adler, den spÃ¤teren GrÃ¼ndern der SPÃ–, WalzerkÃ¶nig Johann StrauÃŸ, FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Bertha von Suttner und dem Dichter Peter Rosegger hilft sie bis heute unseren Landsleuten in den LÃ¤ndern der ehemaligen Donau-Monarchie. Am Freitag, 24. April, begeht die Ã–LM ihre jÃ¤hrliche Festveranstaltung um 19 Uhr im Wiener Rathauskeller.