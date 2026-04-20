Sigrid Maurer

Sigrid Maurer ist empÃ¶rt: Ausgerechnet die SPÃ– schaltet Werbung auf X, der Plattform des verhassten MilliardÃ¤rs Elon Musk.

Foto: Jan Zappner / Wikimedia CC BY-SA 2.0

GrÃ¼ne

20. April 2026 / 09:22 Uhr

Streit unter Linken: GrÃ¼ne attackieren SPÃ– wegen Werbung auf â€žXâ€œ

Zwischen der SPÃ– und den GrÃ¼nen eskaliert der Streit um Werbung auf der Plattform X, weil diese von der EU sanktioniert wurde. Klubobfrau Sigrid â€žSigiâ€œ Maurer attackierte SPÃ–-Chef und Vizekanzler Andreas Babler direkt.

Maurer ringt um Fassung

Eine Werbeanzeige der SPÃ– fÃ¼r ihren weiterhin recht erfolglosen Online-TV-Kanal SPÃ– eins auf X hat heftige Reaktionen ausgelÃ¶st. Die GrÃ¼nen werfen der Partei vor, eine Plattform zu finanzieren, die EU-Transparenzregeln verletzt â€“ im Dezember 2025 wurde das Netzwerk von US-MilliardÃ¤r Elon Muskmit 120 Millionen Euro BuÃŸgeld belegt. Maurer kritisierte: â€žKaum zu fassen, dass ausgerechnet die Partei des Medienministers Werbegeld in eine Plattform pumpt, die Gesetze bricht und Desinformation fÃ¶rdert”.

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GrÃ¼ne zweifeln an Bablers GlaubwÃ¼rdigkeit

Maurers Parteikollege SÃ¼leyman Zorba schloss sich an und verlangte volle Offenlegung: Kosten der Kampagne, beworbenen Inhalte und Zielgruppen. Die GrÃ¼nen sehen Bablers GlaubwÃ¼rdigkeit als Medienminister gefÃ¤hrdet. Dieser Vorfall passe in eine breitere Kritik an Bablers Medienpolitik, wie frÃ¼here Auseinandersetzungen um versprochene MaÃŸnahmen zeigten.

X nicht â€žden Rechtenâ€œ Ã¼berlassen

Die SPÃ– betont, alle geltenden Regeln einzuhalten; die Kosten lÃ¤gen im â€žniedrigen zweistelligen Bereich pro Monatâ€œ. X bleibe eine relevante Plattform mit â€žMenschen, Medien und Meinungsmachernâ€œ, die man nicht ignorieren dÃ¼rfe, sonst Ã¼berlasse man sie â€žden Rechtenâ€œ.

SPÃ– eins, seit Oktober 2025 aktiv, zielt auf eigenstÃ¤ndige Parteikommunikation ab und orientiert sich an Formaten wie â€“ dem deutlich erfolgreicheren â€“ FPÃ–-TV.

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