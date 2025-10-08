Ex-Klimaschutzministerin Gewessler muss sich auch nach dem Ausscheiden aus der Regierung gegen Geldverschwendungs-Vorwürfen wehren.

Foto: Unzensuriert.at

Grüne

8. Oktober 2025 / 06:01 Uhr

Eine Million Euro für ein Inserat: Gewessler schaltete auch auf Gaming-Portalen

Ex-Klimaschutzministerin Leonore Gewessler von den Grünen sorgt auch nach Ausscheiden aus der schwarz-grünen Regierung für Aufsehen. Ein einziges Inserat soll mehr als eine Million Euro gekostet haben.

„Das K.O. für deinen Kessel“

Aufgefallen ist das dem exxpress. Beim Inserat, das dem Steuerzahler Unsummen gekostet haben soll, ging es um die „Heizkesselkampagne“. Auf dem Sujet ist eine Cartoon-ähnliche Darstellung eines kaputten Heizkessels samt Hinweis auf eine Förderung zu sehen, zudem der Spruch „Das K.O. für deinen Kessel“.

Werbung auch im Ausland

Brisant ist nicht nur, dass dieses Inserat ohne Berechnung zum Beispiel der Kampagnenplanung, Design oder Agenturkosten eine Million Euro verschlungen haben soll, sondern das die Werbeeinschaltungen auch auf deutschen Internetseiten gebucht wurden. Laut exxpress sogar auf dem Gaming-Portal gamers.de.

Grüne schweigen

Warum das notwendig war, wollten die Grünen auf Nachfrage des exxpress nicht sagen. Auch von den beiden Nachfolge-Ministerien – dem Infrastrukturministerium unter Peter Hanke (SPÖ) und dem neuen Klima- und Landwirtschaftsministerium unter Norbert Totschnig (ÖVP) – kam keine inhaltliche Antwort. Beide Ministerien hatten sich die Verantwortung gegenseitig zugeschoben.

Inseraten-Spitzenreiterin

Übringens: Unter der grünen Ex-Klimaschutzministerin wurden 2024 Rekordsummen für Werbung ausgegeben – mehr als 9,1 Millionen Euro aus Steuergeld flossen allein im vergangenen Jahr. Damit war sie in diesem Zeitraum die unangefochtene Inseraten-Spitzenreiterin der ÖVP-Grünen-Regierung.

Das könnte Sie auch interessieren:

Unterstützen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Überweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Politik aktuell

8.

Okt

06:01 Uhr
8. Oktober 2025

Eine Million Euro für ein Inserat: Gewessler schaltete auch auf Gaming-Portalen

8. Oktober 2025

„Für die Mächtigen gibt’s Diversion, für den kleinen Mann Gefängnis“

7. Oktober 2025

Linke Gewalt: Aus der Gefängniszelle über den Umweg EU-Parlament in die Freiheit

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram

Klicken um das Video zu laden.