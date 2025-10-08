Eine Million Euro für ein Inserat: Gewessler schaltete auch auf Gaming-Portalen

Ex-Klimaschutzministerin Leonore Gewessler von den Grünen sorgt auch nach Ausscheiden aus der schwarz-grünen Regierung für Aufsehen. Ein einziges Inserat soll mehr als eine Million Euro gekostet haben.

„Das K.O. für deinen Kessel“

Aufgefallen ist das dem exxpress. Beim Inserat, das dem Steuerzahler Unsummen gekostet haben soll, ging es um die „Heizkesselkampagne“. Auf dem Sujet ist eine Cartoon-ähnliche Darstellung eines kaputten Heizkessels samt Hinweis auf eine Förderung zu sehen, zudem der Spruch „Das K.O. für deinen Kessel“.

Werbung auch im Ausland

Brisant ist nicht nur, dass dieses Inserat ohne Berechnung zum Beispiel der Kampagnenplanung, Design oder Agenturkosten eine Million Euro verschlungen haben soll, sondern das die Werbeeinschaltungen auch auf deutschen Internetseiten gebucht wurden. Laut exxpress sogar auf dem Gaming-Portal gamers.de.

Grüne schweigen

Warum das notwendig war, wollten die Grünen auf Nachfrage des exxpress nicht sagen. Auch von den beiden Nachfolge-Ministerien – dem Infrastrukturministerium unter Peter Hanke (SPÖ) und dem neuen Klima- und Landwirtschaftsministerium unter Norbert Totschnig (ÖVP) – kam keine inhaltliche Antwort. Beide Ministerien hatten sich die Verantwortung gegenseitig zugeschoben.

Inseraten-Spitzenreiterin

Übringens: Unter der grünen Ex-Klimaschutzministerin wurden 2024 Rekordsummen für Werbung ausgegeben – mehr als 9,1 Millionen Euro aus Steuergeld flossen allein im vergangenen Jahr. Damit war sie in diesem Zeitraum die unangefochtene Inseraten-Spitzenreiterin der ÖVP-Grünen-Regierung.