Herbert Kickl

Authentisch, bürgernah und lösungsorientiert: FPÖ-Chef Herbert Kickl marschiert mit seiner Politik in Richtung absolute Mehrheit.

Foto: Alois Endl

Parteien

19. April 2026 / 08:27 Uhr

INSA-Umfrage: Für die Freiheitlichen ist absolute Mehrheit in Reichweite

FPÖ-Chef Herbert Kickl sagte in einem ORF-Interview, dass seine Partei nur noch eine Wahl von der Regierung entfernt sei und dass er – wenn sich keine anderen Parteien finden sollten – eine Koalition mit den Bürgern machen wolle. Diesem Ziel kommt er immer näher, wenn man die Umfragen betrachtet. 

Schwarz-Rot gleich stark wie FPÖ alleine

Nach der Lazarsfeld-Sonntagsfrage auf Oe24 sieht nun auch das INSA-Institut für den exxpress die Blauen bei 38 Prozent. Nicht nur das: Weil sich laut Umfrage jeder zweite Österreicher vorstellen kann, die FPÖ zu wählen, ist sogar eine absolute Mehrheit nicht mehr außer Reichweite. 

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Anders als die Lazarsfeld-Gesellschaft, die die ÖVP mit 20 Prozent Wähleranteil auszeichnete, kommt INSA nur auf 19 Prozent bei den Schwarzen. Das heißt: Gemeinsam mit der SPÖ, ebenfalls 19 Prozent, ist Schwarz-Rot zusammen nur noch so stark wie die Freiheitlichen alleine. 

Neos um Umfragekeller

Traurig sieht es weiterhin beim Dritten im Bunde der Verlierer-Ampel, den Neos, aus: Beate Meinl-Reisingers Pinke verharren bei sieben Prozent, während die Grünen zehn Prozent erreichen. Und es könnte noch schlimmer kommen: Nur drei Prozent der Befragten wollen die Neos sicher wählen. Das ist nicht nur alarmierend, sondern könnte die Partei in einen offenen Richtungsstreit bringen. 

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