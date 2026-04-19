Khleslplatz: Staatsanwaltschaft prÃ¼ft umstrittene Umwidmung

Nachdem ein formaler Fehler im Widmungsverfahren am Khleslplatzes in Wien-Meidling den Beschluss vorerst zu Fall gebracht hat, muss die geplante Umwidmung erneut politisch behandelt werden. Die FPÃ– hat nun eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft eingebracht.

Millionen-GeschÃ¤fte im Zentrum der VorwÃ¼rfe

AuslÃ¶ser der Anzeige sind vor allem GrundstÃ¼ckstransaktionen, die im Zuge der geplanten Umwidmung erfolgt sein sollen. Besonders brisant: Eine FlÃ¤che, die ursprÃ¼nglich um rund 200.000 Euro den Besitzer wechselte, wurde spÃ¤ter um ein Vielfaches weiterverkauft. Kolportiert wird ein Preis von fast 4,5 Millionen Euro, den ausgerechnet die Bundesimmobiliengesellschaft bezahlt hat.

â€žEine derartige Wertsteigerung wirft zwangslÃ¤ufig Fragen auf â€“ insbesondere dann, wenn sie im direkten Zusammenhang mit politischen Entscheidungen wie einer FlÃ¤chenwidmung stehtâ€œ, so der Meidlinger FPÃ–-Gemeinderat Lukas Brucker.

Es geht auch um Amtsmissbrauch und Untreue

Laut FPÃ– werden in der Anzeige mÃ¶gliche strafrechtlich relevante TatbestÃ¤nde wie Amtsmissbrauch und Untreue thematisiert. Nun sollen die BehÃ¶rden prÃ¼fen, ob unzulÃ¤ssige Einflussnahmen oder BegÃ¼nstigungen vorliegen.

Historischer Platz und umstrittene BauplÃ¤ne

Der Khleslplatz gilt als einer der letzten dÃ¶rflich geprÃ¤gten Ortskerne Wiens und steht seit Jahrzehnten unter besonderem Schutz, nÃ¤mlich der sogenannten Schutzzone. Diese Schutzzone dient nicht dem Denkmalschutz einzelner GebÃ¤ude, sondern dem Schutz des gesamten Ensembles. Der Khleslplatz war die erste Schutzzone. Seit 1970 kamen mehr als 100 dazu.

Mit der Umwidmung werden nun GebÃ¤ude mit mehreren Stockwerken mÃ¶glich, die deutlich Ã¼ber die bisherige Bebauung hinausgehen wÃ¼rden. BÃ¼rgerinitiativen warnen daher vor einem â€žEnde der Schutzzoneâ€œ und sprechen von einer massiven VerÃ¤nderung des Ortsbildes.

Politischer Schlagabtausch verschÃ¤rft sich

Neben den rechtlichen Fragen steht auch die politische Verantwortung im Raum. â€žDas alte SPÃ–-Motto â€šSie wÃ¼nschen, wir widmenâ€˜ scheint in Wien mehr denn je zu gelten. Genau diese Politik gehÃ¶rt endlich beendetâ€œ, kritisiert Brucker scharf.

Die Stadtregierung wiederum verweist darauf, dass im Zuge der Planung bereits Anpassungen vorgenommen worden seien und die Entwicklung notwendig sei, um Wohnraum zu schaffen.

Entscheidung steht noch aus

Durch den formalen Fehler muss das Widmungsverfahren nun erneut durch die politischen Gremien laufen. Damit bleibt die Zukunft des Khleslplatzes vorerst offen. Verschnaufpause fÃ¼r die Wiener.