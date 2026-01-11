Khleslplatz: Ein StÃ¼ck Geschichte einfach abgerissen â€“ Forderung nach Konsequenzen

Der Khleslplatz im zwÃ¶lften Wiener Gemeindebezirk ist seit mehr als einem Jahr im Zentrum hitziger politischer Diskussionen. Insbesondere die Umwidmung und die damit verbundenen Bauten drohen, das historische Ortsbild unwiderruflich zu verÃ¤ndern.

Fehlender Abrissantrag

Der Abriss des rund 350 Jahre alten Taubenschlags vor wenigen Tagen ohne die erforderliche Genehmigung wirft nun einen Schatten auf den gesamten Entwicklungsprozess des Gebiets.

FPÃ–-Gemeinderat Lukas Brucker zeigte sich empÃ¶rt und nannte den Vorfall einen â€žhandfesten Bauskandalâ€œ. Er fordert eine harte Bestrafung des Verursachers, eines Bauwerbers, sowie den sofortigen Entzug sÃ¤mtlicher bestehender Baubescheide in diesem sensiblen Bereich:

Wer Kulturerbe zerstÃ¶rt und sich Ã¼ber Gesetze hinwegsetzt, darf dafÃ¼r nicht auch noch belohnt werden.

VerbÃ¼ndete im Rathaus

Doch der Bauwerber hat mÃ¤chtige VerbÃ¼ndete. â€žMit rot-pinker Mehrheit wurde eine FlÃ¤chenwidmung zugunsten eines Investors durchgepeitscht â€“ gegen die berechtigten Sorgen der BÃ¼rgerinitiative und gegen den Widerstand der Oppositionâ€œ, kritisierte Brucker.

FÃ¼r die Meidlinger Volkspartei ist der Fall â€žein Paradebeispiel dafÃ¼r, wie Stadtentwicklung nicht ablaufen sollte.â€œ

Erste Schutzzone Wiens

Die Kritik an den Entscheidungen rund um den Khleslplatz ist nicht neu: Schon seit 2022 gibt es Bedenken, dass die Umwidmung das historische Ortsbild gefÃ¤hrdet, wie unzensuriert immer wieder berichtete.

Bereits im Jahr 1973 wurde der Bereich des ehemaligen Wiener Bezirksteils Altmannsdorf, zu dem der Khleslplatz gehÃ¶rt, zur ersten Schutzzone Wiens erklÃ¤rt. Doch jetzt soll bis zu fÃ¼nf Stockwerk hoch gebaut werden dÃ¼rfen. Besonders umstritten ist dabei die Rolle von Immobilienentwicklern, die schon vor der Umwidmung GrundstÃ¼cke am Khleslplatz erworben haben und auf eine schnellstmÃ¶gliche Bebauung drÃ¤ngten.

BÃ¼rger fÃ¼r Erhalt des historischen Charakters

Eine Gruppe von engagierten BÃ¼rgern, die sich vor lÃ¤ngerer Zeit unter dem Motto â€žRettet den Khleslplatzâ€œ formiert hat, kÃ¤mpft weiterhin fÃ¼r den Erhalt des historischen Charakters des Platzes.

Die FPÃ– kÃ¼ndigte an, alle parlamentarischen MÃ¶glichkeiten auszuschÃ¶pfen, um den Abriss des Taubenschlags, mutmaÃŸlich der Auftakt zur ZerstÃ¶rung des historischen Platzes, aufzuklÃ¤ren und Transparenz zur Umwidmung zu fordern.