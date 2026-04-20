â€žBitte kein Trinkgeld!â€œ: BÃ¼rokratie tÃ¶tet die traditionelle Gastfreundschaft

In der Filiale von Dean & David in der Millennium City im 20. Wiener Bezirk Brigittenau hÃ¤ngt seit rund einem Monat ein Schild mit folgender Aufschrift an der Theke:

Bitte kein Trinkgeld! Schenkungen in jeglicher Form lÃ¶sen bei uns eine gesetzliche Trinkgeldpauschale aus. Im Interesse unserer Mitarbeiter sehen wir davon ab. Das beste Trinkgeld ist Ihre Zufriedenheit und ein LÃ¤cheln.

Was frÃ¼her selbstverstÃ¤ndlich war â€“ ein paar Euro extra fÃ¼r guten Service â€“, wird hier aktiv abgewehrt. Und das nicht aus Laune, sondern weil seit 1. JÃ¤nner 2026 eine neue Regelung der Ã–sterreichischen Gebietskrankenkasse greift.

Die Trinkgeldpauschale als AuslÃ¶ser

Die sogenannte Trinkgeldpauschale soll eigentlich BÃ¼rokratie abbauen und Rechtssicherheit schaffen. Statt jedes einzelne Trinkgeld aufzuzeichnen, wird ein fixer Monatsbetrag als Bemessungsgrundlage fÃ¼r die SozialversicherungsbeitrÃ¤ge genommen â€“ unabhÃ¤ngig davon, wie viel tatsÃ¤chlich in der Kassa landet.

FÃ¼r ServicekrÃ¤fte mit Inkasso sind das 2026 zum Beispiel 65 Euro pro Monat. Das Trinkgeld selbst bleibt steuerfrei, wird aber Ã¼ber diese Pauschale in die Sozialversicherung einbezogen. In der Dean & David-Filiale rechnet sich das offenbar nicht. Die Filialleiterin erklÃ¤rte gegenÃ¼ber Heute: â€žUns wurde erklÃ¤rt, dass sonst Steuern anfallen.â€œ Ein Mitarbeiter ergÃ¤nzte: â€žEs zahlt sich durch das Gesetz ohnehin nicht aus, weil bei uns nur wenig Trinkgeld zusammenkommt.â€œ

Die gute Sitte am Ende?

Genau hier zeigt sich, wie die neue Trinkgeldpauschale in der Praxis wirkt. Statt reiner Vereinfachung entsteht fÃ¼r Betriebe mit geringem Trinkgeldaufkommen ein Anreiz, die traditionelle Geste ganz abzulehnen. Trinkgeld galt bisher als direkte WertschÃ¤tzung vom Gast zum Mitarbeiter ohne behÃ¶rdlichen Umweg. Nun birgt sie fÃ¼r manche Lokale das Risiko zusÃ¤tzlicher Belastungen durch die fixe Pauschale.

Wer wenig Trinkgeld erhÃ¤lt, muss den vollen Betrag dennoch berÃ¼cksichtigen, wÃ¤hrend hÃ¶here Einnahmen keine echte Entlastung bringen. Die Folgen treffen vor allem die ServicekrÃ¤fte, die auf die Extrazahlungen angewiesen sind, sowie die GÃ¤ste, die ihre Zufriedenheit nicht mehr frei ausdrÃ¼cken kÃ¶nnen. Die Dean & David-Filiale in Brigittenau hat darauf reagiert, indem sie Trinkgeld ablehnt. Dabei handelt es sich um eine Entscheidung, die sich unmittelbar aus der gesetzlichen Lage seit 1. JÃ¤nner 2026 ergibt.

POLITISCHE ANZEIGE der FREIHEITLICHEN PARTEI Ã–STERREICH (FPÃ–). Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung