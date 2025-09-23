Ein „Babler-Rhetorik“-Seminar verschwand wie von Zauberhand von der Webseite des Renner-Instituts.

Foto: Unzensuriert.at

SPÖ

23. September 2025 / 10:02 Uhr

Parteiakademie löscht Sprachkurs „Reden wie Andi Babler“

Für große Heiterkeit im Netz hat ein angebotener Sprachkurs des Renner-Instituts unter dem Titel „Reden wie Andi Babler“ gesorgt. Über Nacht verschwand dieser „Workshop“ wie von Zauberhand.

Seite nicht mehr gefunden

Wie berichtet, wurde dieses Seminar von der Parteiakademie der SPÖ, vom Renner-Institut in Kärnten, angeboten. Die Bewerbung, die es bis gestern, Montag, auf der Webseite noch gegeben hat, wurde offenbar gelöscht. Jetzt ist nur noch zu lesen: „Die Seite konnte nicht gefunden werden“.

Seminar-Bewerbung seit November 2023

Wahrscheinlich hatte jemand in der SPÖ ein Machtwort gesprochen, nachdem die Häme darüber ein unerträgliches Maß erreicht hatte. Dass die Seminar-Bewerbung, wo rote Funktionäre eine Kursgebühr von 45 Euro entrichten mussten, um „Reden wie Andi Babler“ zu lernen, noch auf der Webseite zu sehen war, lässt tief in die Organisation der Parteiakademie blicken: Schließlich wurden die „Rede-Künste“ des Parteivorsitzenden schon seit November 2023 beworben.

Das könnte Sie auch interessieren:

Unterstützen Sie unsere kritische, unzensurierte Berichterstattung mit einer Spende. Per paypal (Kreditkarte) oder mit einer Überweisung auf AT58 1420 0200 1086 3865 (BIC: BAWAATWW), ltd. Unzensuriert

Teile diesen Artikel

    Diskussion zum Artikel auf unserem Telegram-Kanal:

Politik aktuell

23.

Sep

10:02 Uhr
23. September 2025

Parteiakademie löscht Sprachkurs „Reden wie Andi Babler“

23. September 2025

Regierung hat Geld für „gendersensible Bubenarbeit“ und Anti-Muttertags-Lesung

23. September 2025

BMW-Chef Zipse warnt vor Verbrenner-Aus: “Großer strategischer Fehler”

Wir infomieren

Unzensuriert Infobrief

Facebook Twitter Rss Youtube Instagram

Klicken um das Video zu laden.