Parteiakademie löscht Sprachkurs „Reden wie Andi Babler“

Für große Heiterkeit im Netz hat ein angebotener Sprachkurs des Renner-Instituts unter dem Titel „Reden wie Andi Babler“ gesorgt. Über Nacht verschwand dieser „Workshop“ wie von Zauberhand.

Seite nicht mehr gefunden

Wie berichtet, wurde dieses Seminar von der Parteiakademie der SPÖ, vom Renner-Institut in Kärnten, angeboten. Die Bewerbung, die es bis gestern, Montag, auf der Webseite noch gegeben hat, wurde offenbar gelöscht. Jetzt ist nur noch zu lesen: „Die Seite konnte nicht gefunden werden“.

Seminar-Bewerbung seit November 2023

Wahrscheinlich hatte jemand in der SPÖ ein Machtwort gesprochen, nachdem die Häme darüber ein unerträgliches Maß erreicht hatte. Dass die Seminar-Bewerbung, wo rote Funktionäre eine Kursgebühr von 45 Euro entrichten mussten, um „Reden wie Andi Babler“ zu lernen, noch auf der Webseite zu sehen war, lässt tief in die Organisation der Parteiakademie blicken: Schließlich wurden die „Rede-Künste“ des Parteivorsitzenden schon seit November 2023 beworben.