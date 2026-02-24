Ludwig grÃ¼ÃŸt zum Fastenmonat: SPÃ– Wien druckt â€žRamadan-Lesezeichenâ€œ

Erst kÃ¼rzlich hatte ein Ramadan-Kalender im Betriebskindergarten im Bundeskanzleramt, der von den SPÃ–-nahen gefÃ¼hrten Kinderfreunden gefÃ¼hrt wird, fÃ¼r Wirbel gesorgt. Jetzt ein neuer Aufreger: Die SPÃ– Wien druckt â€žRamadan-Lesezeichenâ€œ.

Ludwig wÃ¼nscht frohen Ramadan

Auf Facebook verkÃ¼ndete der SPÃ–-Gemeinderatsabgeordnete und ehemalige Integrationsbeauftragte der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Ã–sterreich (IGGÃ–), Omar Al-Rawi sichtlich erfreut:

Der Landeshauptmann und Wiener BÃ¼rgermeister Dr. Michael Ludwig druckt bereits zum zweiten Jahr in Folge ein Ramadan-Lesezeichen fÃ¼r den Monat Ramadan.

Dazu postete Al-Rawi auch noch ein Bild von sich mit dem besagten Lesezeichen. Darauf zu sehen ist auch SPÃ–-BÃ¼rgermeister Ludwig. â€žAllen Musliminnen und Muslimenâ€œ wÃ¼nscht dieser dort einen â€žfriedlichen Fastenmonatâ€œ, eine â€žZeit des Zusammenhalts und der SolidaritÃ¤tâ€œ. AbschlieÃŸend grÃ¼ÃŸt Ludwig die Moslems mit â€žRamadan Mubarakâ€œ, was auf Deutsch etwa â€žgesegneten Ramadanâ€œ bedeutet.

Auch Van der Bellen gratulierte Moslems

BundesprÃ¤sident Alexander Van der Bellen hatte erst am vergangenen Aschermittwoch mit einer Ã¤hnlichen GruÃŸformel fÃ¼r EmpÃ¶rung gesorgt, als er â€“ wie berichtet â€“ auf der Plattform X den Moslems im Land einen â€žRamadan Kareemâ€œ (was in etwa die gleiche Bedeutung wie â€žRamadan Mubarakâ€œ hat) gewÃ¼nscht hatte, auf die GruÃŸworte zu Beginn der christlichen Fastenzeit aber vergaÃŸ.

â€žGeste des Respektsâ€œ

Al-Rawi ist jedenfalls sichtlich erfreut Ã¼ber das neueste Islam-Projekt des roten BÃ¼rgermeisters: Er sei froh, dass Ludwig das tue â€“ und sieht darin eine â€žGeste des Respektsâ€œ und der â€žAnerkennungâ€œ fÃ¼r die Moslems in Wien.

Al-Rawi postet auf Arabisch

Offensichtlich scheint Al-Rawi zudem seiner migrantischen Zielgruppe kaum Deutschkenntnisse zuzumuten â€“ seinen Beitrag hatte er, wie bei ihm Ã¼blich, auf Arabisch verfasst. Neben seinem deutschsprachigen Profil betreibt er auch auch eine arabischsprachige Seite in den sozialen Netzwerk.

Damit scheint er jedenfalls bei seinen Followern anzukommen, denn auch die Antworten wurden in arabischer Sprache verfasst â€“ und die AnhÃ¤nger des roten Politikers zeigten sich dankbar gegenÃ¼ber BÃ¼rgermeister Ludwig und Al-Rawi selbst.