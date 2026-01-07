Amtseid auf den Koran: Wann bekommt auch Wien Moslem-BÃ¼rgermeister?

In New York hat der neu gewÃ¤hlte BÃ¼rgermeister Zohran Mamdani seinen Amtseid auf den Koran abgelegt (“So wahr ihm Allah helfeâ€¦”). Und auch London hat mit Sadiq Khan einen Moslem als Stadtchef. Das machten linke Parteien mÃ¶glich. In Wien ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis auch SPÃ–-BÃ¼rgermeister Michael Ludwig einem Moslem im Amt weichen muss.Â

Moslemische Mehrheit in 25 Jahren

Auch wenn es in Wien noch einige Jahre dauern kÃ¶nnte, bis es im Rathaus eine Moschee fÃ¼r das Freitagsgebet geben wird, zeigen die Beispiele von New York und London, wie weit die Islamisierung der westlichen Welt fortgeschritten ist. In Ã–sterreich wird das nicht nur durch die Namen der Neujahrsbabys wie Ibrahim oder Ayasha deutlich, sondern auch durch die demografische Entwicklung, die eine moslemische Mehrheit in 25 Jahren erahnen lÃ¤sst.

Sprach-Wirrwarr mit Deutsch als Fremdsprache

Wer in Ã¶ffentliche KindergÃ¤rten oder Schulen grÃ¶ÃŸerer StÃ¤dte schaut, sieht die Demografie von morgen: Sprach-Wirrwarr mit Deutsch als Fremdsprache, Islamisierung und autochthone SchÃ¼ler zunehmend in der Minderheit. Verursacht wird das durch ungebremste Masseneinwanderungen von Moslems, fehlende Abschiebungen in arabische LÃ¤nder, â€žGeburten-Dschihadâ€œ und EinbÃ¼rgerungen Ã¼ber die Asyl-Schiene.Â

Libanon war vor 1960 christlich

Wer diesen BevÃ¶lkerungsaustausch belÃ¤chelt, braucht nur einen Blick auf den Libanon zu machen, der im Jahr 1932 noch eine christliche Mehrheit von etwa 55 Prozent aufgewiesen hat. Durch die hÃ¶heren Geburtenraten bei den Moslems wurden in den 1960er-Jahren die Christen zum ersten Mal Minderheit im Land. WÃ¤hrend des libanesischen BÃ¼rgerkriegs waren Christen Pogromen ausgesetzt und mussten, sofern sie Ã¼berlebt hatten, ihre Heimat verlassen; dadurch sank ihr Anteil auf 30 Prozent. Der Libanon wird heute teilweise von der Terrormiliz Hisbollah beherrscht, die groÃŸen Einfluss auf das politische TagesgeschÃ¤ft ausÃ¼bt.