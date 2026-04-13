Ungarische Genossen krachend gescheitert: Rote Schadenfreude geht nach hinten los

Die SPÃ– gerÃ¤t ins Straucheln, wÃ¤hrend sie die FPÃ– wegen ihrer NÃ¤he zum abgewÃ¤hlten ungarischen MinisterprÃ¤sidenten Viktor OrbÃ¡n angreift. In einem Facebook-Post feierte die Sozialdemokratie Proteste in Ungarn als â€žEnde eines autoritÃ¤ren Kursesâ€œ und stellte die FPÃ– als Verteidigerin dieses Systems dar. Hunderttausende seien laut und gemeinsam auf die StraÃŸe gegangen, wÃ¤hrend die FPÃ– weiter zu OrbÃ¡n halte â€“ ein â€žwidersprÃ¼chlicherâ€œ Kurs, der unfair gegenÃ¼ber allen sei, die auf ein gerechtes System angewiesen seien. Demokratie heiÃŸe fÃ¼r die SPÃ–, Verantwortung zu Ã¼bernehmen und zu ordnen, statt zu spalten.

Bablers â€žFreund:innenâ€œ und â€žGenoss:innenâ€œ haben versagt

Doch der freiheitliche Tiroler Landtagsabgeordnete Patrick Haslwanter erinnerte die Genossen an ein wichtiges Detail: â€žNur fÃ¼rs Protokoll: Die ungarischen Freund:innen und Genoss:innen von Andreas Babler haben 1,18 Prozent und 0 Mandate erreicht.â€œ Mit dem Hashtag #derbablereffekt spieÃŸt er die SPÃ–-nahen Linkssozialisten um Babler auf â€“ und zeigt, wie genau diese Szene, die OrbÃ¡n kritisiert, bei den Ungarn selbst ein unrÃ¼hmliches Ende fand.

Keine linke Partei im Parlament

SPÃ–-Vizekanzler und Parteichef Andreas Babler hatte nÃ¤mlich zuvor auf X den â€žFreund:innen und Genoss:innenâ€œ der Demokratikus KoalÃ­ciÃ³ (DK) â€žweiterhin viel Kraft im unermÃ¼dlichen Einsatz fÃ¼r Demokratie und soziale Gerechtigkeitâ€œ gewÃ¼nscht â€“ â€žan der Seite der Mehrheit der BevÃ¶lkerungâ€œ. Doch die Mehrheit hatte weniger Freude an der sozialliberalen Partei: Sie erreichte gerade einmal 1,18 Prozent der Stimmen und damit kein einziges Mandat. Bablers Genossen, die sich als Retter der Arbeiterklasse stilisieren, sitzen also â€“ anders als OrbÃ¡ns Fidesz â€“ nicht einmal im Parlament.

Irritierend ist zudem, dass sich Babler Ã¼ber den Wahlsieg eines rechten Kandidaten freut. Denn der neue ungarische Premierminister Peter Magyar stammt aus der Fidesz-Partei von Viktor OrbÃ¡n und macht sicher keine Politik, Ã¼ber die sich der SPÃ–-Vizekanzler und selbsternannte Marxist freuen wird.