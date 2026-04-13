16 Jahre OrbÃ¡n zu Ende: Der globale Applaus fÃ¼r den Regime-Change

Nach AuszÃ¤hlung von Ã¼ber 98 Prozent der Stimmen steht fest: Viktor OrbÃ¡n hat die Parlamentswahl verloren. Seine Fidesz-Partei kommt auf rund 37,8 Prozent und 55 Mandate. Die Tisza-Partei des OppositionsfÃ¼hrers PÃ©ter Magyar holt 53,6 Prozent und 138 Sitze â€“ genug fÃ¼r eine Zweidrittelmehrheit. OrbÃ¡n selbst hat die Niederlage noch am Wahlabend eingestanden. WÃ¶rtlich sagte er:

Die Wahlergebnisse sind, wenn auch noch nicht endgÃ¼ltig, klar. FÃ¼r uns sind sie schmerzhaft, aber eindeutig. Ich habe der siegreichen Partei gratuliert(…)Was auch immer kommt, wir werden auch in der Opposition der Heimat dienen.

Es ist nicht das erste Mal, dass OrbÃ¡n als amtierender MinisterprÃ¤sident abgewÃ¤hlt wird. Schon 2002 verlor er nach vier Jahren Regierung gegen die Sozialisten, verbrachte acht Jahre in der Opposition und kehrte 2010 triumphal zurÃ¼ck. 16 Jahre lang hielt er Ungarn dann auf Kurs â€“ gegen Massenmigration, gegen Gender-Ideologie, gegen BrÃ¼sseler Bevormundung. Nun beginnt wieder die Opposition.

Globalisten feiern den â€žSieg der Demokratieâ€œ

WÃ¤hrend OrbÃ¡n noch seine AnhÃ¤nger ansprach, Ã¼berschlugen sich die Gratulationen der internationalen Elite. Ursula von der Leyen sprach von einem Moment, in dem â€žEuropas Herz schneller schlÃ¤gtâ€œ. Friedrich Merz, deutscher Bundeskanzler, Ã¼bermittelte â€žherzliche Gratulationenâ€œ und erklÃ¤rte, er freue sich auf die Zusammenarbeit mit Magyar. Barack Obama lobte den Ausgang als Zeichen fÃ¼r Demokratie und Freiheit.

Auch aus Wien kam prompt Beifall. Die Ã¶sterreichische Bundesregierung und weite Teile der etablierten Parteien von Ã–VP Ã¼ber Neos und SPÃ– bis zu den GrÃ¼nen zeigten sich erleichtert. Bundeskanzler Christian Stocker sieht ein “gutes Signal fÃ¼r Ungarn, fÃ¼r Ã–sterreich und fÃ¼r ganz Europa”. AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) twitterte direkt an die Ungarn: â€žWillkommen zurÃ¼ck, liebe Nachbarn!â€œ und ergÃ¤nzte, einzelne Mitgliedstaaten dÃ¼rften nicht lÃ¤nger â€žganz Europa schwÃ¤chenâ€œ.

Scheinkonservativer mit globaler RÃ¼ckendeckung

PÃ©ter Magyar, ehemaliger Fidesz-Insider und heute Chef der Tisza-Partei, trat mit einem Programm an, das auf den ersten Blick konservativ und national klingt. In Wahrheit setzte er auf pro-europÃ¤ische Rhetorik, Versprechen der Rechtsstaatlichkeit und die RÃ¼ckkehr Ungarns in den EU-Mainstream. Genau das wollten die BrÃ¼sseler und Washingtoner Netzwerke hÃ¶ren. Die Wirtschaftslage Ungarns â€“ geprÃ¤gt von Stagnation, sinkenden Investitionen und den Folgen globaler Krisen wie Energiepreisen und EU-Konflikten â€“ bot den perfekten NÃ¤hrboden. OrbÃ¡n hatte die ungarischen Familien mit Nebenkostensenkungen und Sozialprogrammen gestÃ¼tzt, doch die langfristigen Folgen einer konfrontativen Haltung gegenÃ¼ber BrÃ¼ssel und globalistische Strukturen zeigten Wirkung.

Magyar nutzte die Unzufriedenheit geschickt. Er sprach von Korruption und Vetternwirtschaft, ohne die eigenen frÃ¼heren Verbindungen zu sehr zu thematisieren. Das Ergebnis: ein Erdrutschsieg, der nicht nur OrbÃ¡n, sondern das gesamte â€žilliberaleâ€œ Modell treffen soll.

Die historische Parallele

OrbÃ¡n kennt das Spiel. 2002 wurde er schon einmal vom MinisterprÃ¤sidenten zurÃ¼ck in die Opposition versetzt. Acht Jahre spÃ¤ter stand er wieder an der Spitze. Damals wie heute hatte er gegen eine geballte Ãœbermacht aus internationalen Medien, EU-Institutionen und progressiven Netzwerken anzutreten.

Die Fidesz findet sich nun zwar erneut in der Opposition wieder, kann aber nach 16 Jahren an der Macht aus einer Position der StÃ¤rke agieren, nÃ¤mlich mit gewachsenen Strukturen und politischer Erfahrung im Hintergrund. Der Wahlsieger PÃ©ter Magyar hingegen steht vor der deutlich schwierigeren Aufgabe, seine heterogene Bewegung, die bis jetzt mit dem Anti-OrbÃ¡n-Konsens konsolidiert wurde, Ã¼berhaupt zusammenzuhalten. Gleichzeitig wird er den Spagat meistern mÃ¼ssen zwischen seinen nationalkonservativen Wahlversprechen und den Erwartungen von EU und gloablistischen Akteuren.