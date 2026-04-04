Globalistische Einheitsfront am Ende: Vance stÃ¤rkt OrbÃ¡n vor Schicksalswahl

US-VizeprÃ¤sident James â€žJDâ€œ Vance reist am 7. und 8. April 2026 nach Budapest. Er trifft dort Premierminister Viktor OrbÃ¡n und hÃ¤lt eine Rede zur â€žreichen Partnerschaft zwischen den Vereinigten Staaten und Ungarnâ€œ. Der Zeitpunkt ist kein Zufall. Nur vier Tage spÃ¤ter, am 12. April, entscheiden die Ungarn bei den Parlamentswahlen Ã¼ber die Zukunft ihres Landes und damit auch Ã¼ber die KrÃ¤fteverhÃ¤ltnisse in Europa. Der Besuch ist ein offenes Signal. Die Trump-Administration steht fest an der Seite des langjÃ¤hrigen konservativen Regierungschefs. PrÃ¤sident Donald Trump hatte OrbÃ¡n bereits im Februar Ã¶ffentlich unterstÃ¼tzt und erklÃ¤rt, es sei ihm â€žeine Ehreâ€œ, ihn erneut zu unterstÃ¼tzen â€“ genau wie bei der Wahl 2022. Die Zeiten, in denen Washington und BrÃ¼ssel Schulter an Schulter gegen patriotische KrÃ¤fte in Europa standen, sind vorbei.

EU-Eliten setzen alles auf Magyar

In BrÃ¼ssel herrscht dagegen NervositÃ¤t. Laut Euronews schÃ¤tzen Experten, dass Ã¼ber drei Viertel der Europaabgeordneten offen auf einen Sieg von OrbÃ¡ns Herausforderer PÃ©ter Magyar und dessen Tisza-Partei hofft. Der Grund liegt auf der Hand: OrbÃ¡n hat jahrelang EU-BeschlÃ¼sse zu Migration, Ukraine-Hilfen und Sanktionen blockiert. Ein Machtwechsel in Budapest wÃ¼rde diesen Widerstand brechen und Ungarn wieder gefÃ¼gig machen.

Magyar, ehemaliger Fidesz-Insider und heute FÃ¼hrer der oppositionellen Tisza-Partei, verspricht genau das. Er will die Beziehungen zu EU und NATO verbessern, eingefrorene EU-Gelder in MilliardenhÃ¶he freibekommen und Ungarn enger an BrÃ¼ssel binden. Die Umfragen sind aktuell uneindeutig. WÃ¤hrend einige die Opposition eher vorne sehen, liegt in anderen die Fidesz vorne. Da es in Ungarn eine Kombination aus Mehrheits- und VerhÃ¤ltniswahlrecht gibt, liefern derartige Umfragen zudem nur eine bedingte Prognose zum Wahlergebnis.

OrbÃ¡n als letztes Gegengewicht

FÃ¼r Viktor OrbÃ¡n geht es um alles. Seit 2010 regiert er Ungarn und hat es konsequent als Gegenpol zu den vorherrschenden EU-Agendas positioniert: strikte Grenzsicherung, Ablehnung von Migrationsquoten, keine blanko-Schecks fÃ¼r die Ukraine. Genau diese Haltung macht ihn fÃ¼r BrÃ¼ssel zum StÃ¶rfaktor und fÃ¼r Washington unter Trump zum verlÃ¤sslichen Partner.

Der Vance-Besuch unterstreicht diesen Bruch. Statt sich mit EU-Eliten gegen nationale Regierungen zu verbÃ¼nden, stellt sich die US-Regierung demonstrativ hinter OrbÃ¡n. Das ist eine klare Ansage an diejenigen in BrÃ¼ssel, die gehofft hatten, Ungarn mit Druck und Geld endlich einknicken zu kÃ¶nnen. Die alten Machtspiele funktionieren nicht mehr.