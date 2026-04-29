Konsequent: Belgien sperrt Terroristen und Hassprediger lebenslang aus

Belgien hat die ReiÃŸleine gezogen: Terroristen, Hassprediger und radikalisierte Personen ohne gÃ¼ltigen Aufenthaltstitel kÃ¶nnen kÃ¼nftig lebenslang aus dem Land und dem gesamten Schengen-Raum ausgeschlossen werden. Das Bundesparlament verabschiedete am Freitag, dem 24. April 2026, ein entsprechendes Gesetz. Die Initiative geht auf Migrationsministerin Anneleen Van Bossuyt von der flÃ¤mischen N-VA zurÃ¼ck und schlieÃŸt eine lange bestehende SicherheitslÃ¼cke.

Das neue Einreiseverbot im Detail

KÃ¼nftig ist es der AuslÃ¤nderbehÃ¶rde erlaubt, unbefristete Einreiseverbote gegen Personen zu verhÃ¤ngen, die in der TER-Datenbank des belgischen Koordinationsorgans fÃ¼r Bedrohungsanalyse (OCAD) als Terroristen, Extremisten oder Radikalisierte gefÃ¼hrt werden. Diese umfasst insbesondere auslÃ¤ndische Hassprediger und TerrorverdÃ¤chtige ohne Aufenthaltserlaubnis. Die entsprechenden Daten werden im Schengener Informationssystem und in der belgischen Polizeidatenbank gespeichert, was die Sperrwirkung auf ganz Europa ausdehnt. Visa- und AufenthaltsantrÃ¤ge kÃ¶nnen daraufhin abgelehnt werden. Bislang waren solche Verbote nur fÃ¼r begrenzte ZeitrÃ¤ume mÃ¶glich.

Linke stellen sich dagegen

Die Gesetzesvorlage fand breite UnterstÃ¼tzung bei den Regierungsparteien, der flÃ¤mischen Partei Vlaams Belang sowie der liberalen Partei Anders. Dagegen stimmten die frankophonen Sozialisten der PS, die Linkspartei PTB-PVDA, die grÃ¼nen Parteien Groen und Ecolo sowie die zentristische DÃ©FI. Damit wird deutlich, welche KrÃ¤fte konsequente MaÃŸnahmen gegen radikale Einwanderer befÃ¼rworten und welche sich querstellen.

Warum Belgien jetzt handelt

Das Land hatte in den vergangenen Jahren wiederholt mit Problemen durch radikale Prediger und potenzielle GewalttÃ¤ter zu kÃ¤mpfen. Die bisherigen rechtlichen Instrumente erwiesen sich als zu schwach, um Personen, die von den SicherheitsbehÃ¶rden als Bedrohung eingestuft werden, dauerhaft fernzuhalten. Das neue Gesetz ermÃ¶glicht ein schnelles und endgÃ¼ltiges Vorgehen allein auf Grundlage der OCAD-Listung, ohne langwierige Gerichtsverfahren abwarten zu mÃ¼ssen.

Forderungen aus Ã–sterreich

Die FPÃ– fordert, dass Ã–sterreich dem belgischen Beispiel folgt.Der freiheitliche Sicherheitssprecher Gernot Darmann kritisierte Innenminister Gerhard Karner von der Ã–VP:

WÃ¤hrend andere LÃ¤nder endlich aufwachen und handeln, bleibt die Ã¶sterreichische Regierung in sicherheitspolitischem Tiefschlaf. Das ist keine Politik, das ist eine GefÃ¤hrdung der Ã¶ffentlichen Sicherheit (…) Es kann nicht sein, dass wir zuschauen, wie potenzielle GefÃ¤hrder einreisen. Wer unsere Sicherheit bedroht, hat sein Recht, jemals wieder Ã¶sterreichischen Boden zu betreten, verwirkt.

Damit wÃ¼rde der Kontrast zu Belgien deutlich, wo der politische Wille fÃ¼r klare SicherheitsmaÃŸnahmen vorhanden war.