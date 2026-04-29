Keine Strategie in der Energiekrise: BrÃ¼ssel versagt auf ganzer Linie

Die Krise im Nahen Osten hat auch fÃ¼r Europa Auswirkungen, die in zahlreichen Bereichen des gesamten Lebens spÃ¼rbar sind â€“ doch eine klare Strategie findet man zumindest in BrÃ¼ssel nicht, meint ein prominenter Freiheitlicher.

EU-Staaten bereichern sich an Energiekrise

Der freiheitliche Delegationsleiter im EuropÃ¤ischen Parlament, Harald Vilimsky, erklÃ¤rte am heutigen Mittwoch im EU-Parlament, woran es bei der EU hapert: Sowohl die strategische Ausrichtung als auch ein richtiges Krisenmanagement wÃ¼rden fehlen, doch es sei noch â€žviel schlimmerâ€œ: Die EU habe nicht nur keine Strategie, sondern die meisten EU-Staaten wÃ¼rden sich auch noch â€žin einer unanstÃ¤ndigen Art und Weiseâ€œ an den gestiegenen Energiepreisen bereichern.

Steuererleichterungen als LÃ¶sung

FÃ¼r Vilimsky ist klar: Es mangelt an Vorbereitung. â€žWas es hier brÃ¤uchte, wÃ¤re, Ã¼ber die steuerliche Seite einzugreifen: runter oder weg mit der Mehrwertsteuer, runter mit den MineralÃ¶lsteuernâ€œ, erklÃ¤rte er und verband dies mit grundsÃ¤tzlicher Kritik an der politischen UntÃ¤tigkeit.

Sein Fazit zur aktuellen EU-Politik und deren Auswirkungen auf die BevÃ¶lkerung in Bezug auf die Energiekrise fÃ¤llt ebenfalls eindeutig aus:

Man kÃ¶nnte es ganz einfach gewÃ¤hrleisten, den Menschen gÃ¼nstigere Energiepreise anzubieten â€“ sie tun es nur nicht, und das ist das Versagen, fÃ¼r das sie einstehen mÃ¼ssen.