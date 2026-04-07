Sprengstoff-Fund nahe ungarischer Grenze: EU versagt bei Schutz der Energie-Infrastruktur

Kurz vor der Parlamentswahl in Ungarn sorgte der Fund von zwei RucksÃ¤cken mit Sprengstoff und ZÃ¼ndvorrichtungen nahe einer wichtigen Gaspipeline zwischen Ungarn und Serbien fÃ¼r Aufregung. Die serbischen BehÃ¶rden warnen vor erheblicher Sprengkraft, wÃ¤hrend TÃ¤ter und Motiv noch unbekannt sind.

Kein Einzelfall, sondern Muster von Angriffen

Mit deutlichen Worten reagierte die freiheitliche EU-Abgeordnete Petra Steger: FÃ¼r sie steht fest, dass es sich dabei nicht um einen Einzelfall handelt, sondern um ein weiteres Glied in einer Kette von Angriffen auf Europas Energieversorgung: â€žWenn Sprengstoff an einer Pipeline angebracht wird, dann ist das kein â€šVorfallâ€˜, sondern ein gezielter Angriff auf kritische Infrastruktur.â€œ Steger verweist auf frÃ¼here VorfÃ¤lle wie die Blockaden und Attacken gegen die Druschba- und TurkStream-Pipelines sowie die Sprengung von Nord Stream. Der aktuelle Fund zeige, dass â€žjetzt der nÃ¤chste Angriff folgt â€“ und wieder trifft es eine zentrale Versorgungsroute fÃ¼r Europaâ€œ.

Angriff vor Parlamentswahl ist erhebliches Risiko

Besonders heikel ist fÃ¼r Steger der Zeitpunkt kurz vor den ungarischen Parlamentswahlen: â€žWenn ausgerechnet vor einer richtungsweisenden Wahl die Energieversorgung eines Staates ins Visier gerÃ¤t, dann ist das nicht nur ein sicherheitspolitisches Problem, sondern hat eine massive politische Dimension.â€œ Ungarn deckt einen GroÃŸteil seines Gasbedarfs Ã¼ber genau diese Route â€“ ein Angriff auf die Pipeline stelle daher auch ein Risiko fÃ¼r Versorgungssicherheit, Energiepreise und wirtschaftliche StabilitÃ¤t dar.

Was tut die EU eigentlich?

Steger wirft der EU in diesem Zusammenhang ein klares Versagen vor. Die zentrale Frage laute: Was tue die EU eigentlich, um ihre Mitgliedstaaten zu schÃ¼tzen? Wo seien die konkreten MaÃŸnahmen zur Sicherung der Energieinfrastruktur? Die Antwort sei: “Es gibt keine”. BrÃ¼ssel habe mit Sanktionen, ideologisch motivierten Entscheidungen und dem Bruch mit stabilen Energielieferanten selbst zur Destabilisierung des europÃ¤ischen Energiesystems beigetragen. Diese Politik habe AbhÃ¤ngigkeit, Unsicherheit und extreme Preisschwankungen zur Folge.

Ungarn unter Druck

Ungarn stehe dabei besonders unter Druck, weil es entgegen der EU-Linie auf nationale Versorgungssicherheit setze. â€žWÃ¤hrend andere Staaten der gescheiterten Energiepolitik folgen, versucht Ungarn, im Interesse seiner BevÃ¶lkerung stabile EnergieflÃ¼sse sicherzustellen â€“ genau das passt nicht ins ideologische Konzept BrÃ¼sselsâ€œ, so die freiheitliche EU-Abgeordnete.

Auch Ã–sterreich leidet unter EU-Versagen

Steger richtet auch den Blick nach Ã–sterreich: Die Folgen dieser Politik seien hierzulande besonders spÃ¼rbar. Die Energieversorgung werde zunehmend unsicher, wÃ¤hrend Haushalte und Betriebe seit Jahren mit massiv steigenden Preisen konfrontiert seien â€“ ein Effekt, den sie als â€ždirektes Resultat der fehlgeleiteten EU-Strategieâ€œ bezeichnete.