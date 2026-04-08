Die Energiekrise in Europa nimmt angesichts der anhaltenden Konflikte im Nahen Osten und der Blockade der russischen Ã–l- und Gaslieferungen eine dramatische Wendung. Der ungarische MinisterprÃ¤sident Viktor OrbÃ¡n hat BrÃ¼ssel dringend aufgefordert, die Sanktionen gegen russische Energiequellen aufzuheben, wÃ¤hrend US-VizeprÃ¤sident James “JD” Vance OrbÃ¡n vor der Wahl stÃ¤rkt.

Europa leidet unter Energiekrise

Die UnterstÃ¼tzung des Stellvertreters von PrÃ¤sident Donald Trump kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt vor den ungarischen Parlamentswahlen am kommenden Sonntag. Die Energiekrise verschÃ¤rft sich durch die StÃ¶rungen der Transportwege im Nahen Osten, insbesondere durch den Krieg im Iran, der die Schifffahrt durch den strategischen StraÃŸenzugang des Hormuz und die Infrastruktur in Katar, dem zweitgrÃ¶ÃŸten FlÃ¼ssiggas-Exporteur der Welt, beeintrÃ¤chtigt. Die europÃ¤ischen Gaspreise stiegen seit Beginn des Konflikts um etwa 70 Prozent und drohen laut Goldman Sachs die Marke von 100 Euro pro Megawattstunde im Sommer zu Ã¼berschreiten.

Ungarn und Slowakei scheren aus

OrbÃ¡n hatte bereits Anfang MÃ¤rz in einem Brief an EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen um die Aufhebung der Sanktionen gebeten, und am 4. April forderte er, wie berichtet, nach einem Treffen mit dem slowakischen Regierungschef Robert Fico, die EU mÃ¼sse den Wiederaufbau der Druschba-Pipeline erzwingen und die PlÃ¤ne zur Abschaffung der russischen Energiequellen fallen lassen.

EU-Kommission will nicht zurÃ¼ck zu russischer Energie

Mit der Aussage, dass OrbÃ¡n “der einflussreichste FÃ¼hrer Europas in Bezug auf EnergieunabhÃ¤ngigkeit” sei, unterstÃ¼tzte Vance bei seinem zweitÃ¤gigen Besuch in Ungarn die Energiewende OrbÃ¡ns, die auf russischen Importen beruht. Ungarns AbhÃ¤ngigkeit von Russland ist seit Beginn des Ukraine-Konflikts deutlich gestiegen: 93 Prozent der Ã–limporte stammen jetzt aus Russland, gegenÃ¼ber 61 Prozent im Jahr 2021. Die EU-Kommission reagiert mit der Warnung, dass eine RÃ¼ckkehr zu russischen Lieferungen ein strategischer Fehler wÃ¤re, wÃ¤hrend Ungarn argumentiert, dass die aktuelle Energiestrategie gescheitert sei und Europa in eine wirtschaftliche Krise fÃ¼hrt.

WÃ¤hrend fÃ¼nf EU-Finanzminister fÃ¼r eine Europa-weite Gewinnsteuer fÃ¼r Energiefirmen plÃ¤dierten, um die PreiserhÃ¶hungen fÃ¼r Verbraucher zu mildern, drÃ¤ngen OrbÃ¡n und Fico auf eine Wiederinbetriebnahme der russischen Energielieferungen. Die EU-Kommission hat die ungarischen VorwÃ¼rfe erwartungsgemÃ¤ÃŸ zurÃ¼ckgewiesen und behauptet, dass eine RÃ¼ckkehr zu russischen Energiequellen die Sicherheit der EU und ihrer Energiesysteme gefÃ¤hrden wÃ¼rde.