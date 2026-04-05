Der ungarische MinisterprÃ¤sident Viktor OrbÃ¡n (l.) und sein slowakischer Amtskollege Robert Fico setzen sich fÃ¼r das sofortige Ende der EU-Sanktionen gegen russische Energie ein.

Foto: P. Tracz / KPRM

EuropÃ¤ische Union

5. April 2026 / 15:33 Uhr

Europa braucht billige Energie: OrbÃ¡n und Fico fordern Ende der Russland-Sanktionen

Ungarns MinisterprÃ¤sident Viktor OrbÃ¡n und der slowakische Regierungschef Robert Fico erhÃ¶hen den Druck auf BrÃ¼ssel und verlangen ein sofortiges Ende der EU-Sanktionen gegen russische Energie. Ihr Standpunkt ist klar: Europa steht wegen der jÃ¼ngsten Energieverwerfungen unter massivem wirtschaftlichem Stress und braucht wieder billigere Ã–l- und Gaslieferungen, notfalls auch Ã¼ber Russland.

Mehr Diplomatie und weniger rechtliche HÃ¼rden

Die beiden Regierungschefs verlangen zudem, dass die EU GesprÃ¤che mit Russland wieder aufnimmt und die politischen sowie rechtlichen HÃ¼rden fÃ¼r russische Energielieferungen abbaut. OrbÃ¡n warnte in einer Videobotschaft, die Lage in Europa sei â€žkritischâ€œ, wÃ¤hrend Fico die Kommission aufforderte, sich rasch mit der Versorgungslage der Mitgliedstaaten auseinanderzusetzen.

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Europa steht vor groÃŸer Energiekrise

Hintergrund ist die neue europÃ¤ische Energiebelastung infolge des Iran-Krieges. Die Energiepreise in der EU haben sich seit Beginn des Konflikts deutlich verteuert, darunter Gas und Ã–l. Europa musste bereits zusÃ¤tzliche Milliarden fÃ¼r fossile Importe ausgeben. Zudem sind die Gaspreise fÃ¼r europÃ¤ische Abnehmer seit Beginn des Iran-Kriegs bereits stark gestiegen, und Experten warnten vor einer mÃ¶glichen Versorgungskrise in Ã¤hnlicher GrÃ¶ÃŸenordnung wie 2022.

Gleichzeitig versucht die EuropÃ¤ische Kommission, die Folgen der Krise abzufedern. Sie prÃ¼ft MaÃŸnahmen, um Strompreise zu senken und die Belastung fÃ¼r Haushalte und Unternehmen zu begrenzen; Kommissionsvertreter warnten zugleich, dass die Folgen der Krise nicht kurzfristig verschwinden werden.

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