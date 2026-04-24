Nationalrat im Leerlauf: Symbolpolitik auf Kosten der BÃ¼rger, vor allem der Frauen

Die Regierung hat das LÃ¤uten noch immer nicht gehÃ¶rt. WÃ¤hrend das Land mit Rekordinflation bei Lebensmitteln, explodierenden Energiekosten und der Angst vor eingewanderter KriminalitÃ¤t kÃ¤mpft, beschÃ¤ftigt sich der Nationalrat mit â€žno-na-AntrÃ¤genâ€œ und wohlfeilen EntschlieÃŸungen, die an der RealitÃ¤t der Menschen vorbeigehen.

Im Grunde nur SelbstbeschÃ¤ftigung

So beschÃ¤ftigte sich der Nationalrat gestern, Donnerstag, mit einer EntschlieÃŸung zur PrÃ¼fung der SchlieÃŸung des Imam-Ali-Zentrums sowie einem weiteren Antrag zu â€žextremistischem Frauenhassâ€œ.

Was nach harter Kante und konsequenten Handeln klingt, ist in Wahrheit genau das Gegenteil: Symbolpolitik, SelbstbeschÃ¤ftigung und das verzweifelte BemÃ¼hen der Regierungsparteien, nicht Ã¼ber die wahren Ursachen zu sprechen.

Imam-Ali-Zentrum: SpÃ¤te Einsicht statt konsequentem Handeln

Wenn sich alle Parteien â€“ von Ã–VP bis Neos â€“ plÃ¶tzlich auf eine â€žparteienÃ¼bergreifende EntschlieÃŸungâ€œ zur mÃ¶glichen SchlieÃŸung des Imam-Ali-Zentrums einigen, dann ist das in einem Rechtsstaat kein Grund zum Jubeln, sondern eine SelbstverstÃ¤ndlichkeit. Genau das brachte FPÃ–-Abgeordneter Gernot Darmann mit dem Begriff â€žNo-Na-Antragâ€œ auf den Punkt.

Laut Verfassungsschutz und Dokumentationsstelle Politischer Islam bestehen seit Jahren Hinweise auf Verbindungen zur iranischen Regierung und zur Hisbollah.

Regierung â€žprÃ¼ftâ€œ, â€žwÃ¤gt abâ€œ, â€žarbeitet daranâ€œ

Dass es in Ã–sterreich keine Toleranz gegenÃ¼ber islamistischen Strukturen geben darf, sollte nicht erst beschlossen, sondern lÃ¤ngst umgesetzt sein, so die FPÃ–.

Statt entschieden zu handeln, betonen Regierungsvertreter wie StaatssekretÃ¤r JÃ¶rg Leichtfried (SPÃ–), man mÃ¼sse â€žprÃ¼fenâ€œ, â€žabwÃ¤genâ€œ und brauche verlÃ¤ssliche Erkenntnisse. Mit anderen Worten: Die Regierung hat es Ã¼ber Jahre verabsÃ¤umt, solche Strukturen konsequent aufzulÃ¶sen, und rettet sich jetzt mit PrÃ¼fauftrÃ¤gen in die nÃ¤chste Legislaturperiode.

Schwarzer Peter weitergeben

Gleichzeitig versuchen SPÃ– und andere, die Verantwortung auf frÃ¼here Personalentscheidungen zu schieben, etwa auf den Liegenschaftsankauf unter einer ehemaligen FPÃ–-AuÃŸenministerin.

Ein durchschaubarer Ablenkungsversuch, um vom eigenen Versagen gegenÃ¼ber politischem Islam und auslÃ¤ndischen Einflussnetzwerken abzulenken.

Frauenhass: Ursachen werden verschwiegen

Ã„hnlich verhÃ¤lt es sich mit der EntschlieÃŸung zu â€žextremistischem Frauenhassâ€œ und der sogenannten â€žManosphereâ€œ. Dass Gewalt gegen Frauen abzulehnen ist, steht fÃ¼r die FPÃ– auÃŸer Streit â€“ und braucht keinen eigenen EntschlieÃŸungsantrag, um politisch inszeniert zu werden.

Der Nationalrat diskutiert seitenlang Ã¼ber Online-PhÃ¤nomene, Hass im Netz und â€žideologisierten Frauenhassâ€œ, wÃ¤hrend die Regierung bei der zentralen sicherheitspolitischen Frage vÃ¶llig versagt: der Verbindung von GewaltkriminalitÃ¤t, sexuellen Ãœbergriffen und Masseneinwanderung aus frauenfeindlichen VÃ¶lkern.

Der Elefant im Raum

FPÃ–-Mandatar Gernot Darmann sprach klar aus, was viele BÃ¼rger lÃ¤ngst wissen: Das â€žGrundÃ¼belâ€œ liegt in der seit Jahren verfehlten Migrations- und Asylpolitik. Die HÃ¤ufung sexueller Ãœbergriffe durch TÃ¤ter aus dem Migrationsbereich ist statistisch belegt, wird von den Regierungsparteien aber systematisch relativiert oder ignoriert.

Kein Interesse an echter ProblemlÃ¶sung

Als die FPÃ– daher ein konkretes MaÃŸnahmenpaket zum Schutz vor Gruppenvergewaltigungen und anderen schweren Sexualdelikten â€“ inklusive Asylstopp und konsequenten Ausweisungen â€“ einbrachte, lehnten Ã–VP, SPÃ–, GrÃ¼ne und Neos ab.

WÃ¤hrend Ã¼ber â€žGewaltfantasien im Internetâ€œ debattiert wird, verweigert die Mehrheit des Hauses jene SofortmaÃŸnahmen, die Frauen tatsÃ¤chlich schÃ¼tzen wÃ¼rden.

Sonntagsreden statt Handeln

Die Regierung betreibt damit eine gefÃ¤hrliche Schieflage: Mit groÃŸem moralischen Anspruch wird Ã¼ber die Symptome diskutiert, aber die politisch verursachten Ursachen â€“ offene Grenzen, fehlende RÃ¼ckfÃ¼hrungen, Parallelgesellschaften â€“ bleiben unangetastet.

Die gleichen Parteien, die jeden wirksamen Asyl- und Sicherheitskurs blockieren, winken gleichzeitig FPÃ–-AntrÃ¤ge zur Blackout-Vorsorge und zur Krisensicherheit weg. Die Botschaft der Regierungsparteien ist klar: Man trÃ¶stet die BevÃ¶lkerung mit AnkÃ¼ndigungen, EntschlieÃŸungen und PR-tauglichen Debatten.