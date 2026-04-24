Experte warnt vor EUâ€‘Reform: Einstimmigkeit abschaffen wÃ¤re groÃŸer Fehler

Europa steuere an einem â€žgroÃŸen Fehlerâ€œ vorbei, wenn es zu abrupt und ohne KompromissfÃ¤higkeit auf EUâ€‘Reformen drÃ¤nge â€“ vor allem beim Einstimmigkeitsprinzip im Rat, aber auch bei der Frage, wie stark sich die Union im Ukraineâ€‘Konflikt engagiert. Das sagte Europaexperte Emil Brix nach dem EUâ€‘Gipfel in Nikosia mit Blick auf die Zukunft der EUâ€‘Institutionen in der ORF-â€žZiB2â€œ.

Einstimmigkeitsprinzip muss erhalten bleiben

Brix, ehemaliger Direktor der Diplomatischen Akademie Wien, lehnt es klar ab, das Einstimmigkeitsprinzip im Rat einfach abzuschaffen: â€žWÃ¼rden Staaten in grundlegenden Fragen Ã¼berstimmt, kÃ¶nnte das die Skepsis gegenÃ¼ber der EU verstÃ¤rken â€“ im Extremfall drohen sogar Austritte.â€œ Stattdessen plÃ¤dierte er fÃ¼r bessere Wege, um Einigkeit zu erzielen â€“ mehr Verhandlung, mehr Vertrauen, weniger ultimative Mehrheitsentscheidung. Die EU mÃ¼sse Reformen nicht nur nutzen, um â€žunnÃ¶tige Blockadenâ€œ zu Ã¼berwinden, sondern auch, um Skepsis und Unzufriedenheit in Mitgliedstaaten ernst zu nehmen.

Im Zusammenhang mit der Ukraine sieht Brix keinen fixen Beitrittszeitraum, aber eine klare politische Perspektive: Sicherheitsgarantien nach Kriegsende kÃ¶nnten eine spÃ¤tere Mitgliedschaft vorbereiten.