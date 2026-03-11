EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen hat den RÃ¼ckgang der Atomenergie in Europa als â€žstrategischen Fehlerâ€œ bezeichnet. Es sei nicht richtig gewesen, einer zuverlÃ¤ssigen und emissionsarmen Energiequelle den RÃ¼cken zu kehren, zeigte sie spÃ¤te Einsicht. WÃ¤hrend der billige Atomstrom wegfÃ¤llt, sorgen auch die Russland-Sanktionen fÃ¼r unnÃ¶tig hohe Energiekosten.

RÃ¼ckkehr zu sauberer Atomenergie

Auf dem Atomenergie-Gipfel in Frankreich kÃ¼ndigte von der Leyen an, dass die EU kÃ¼nftig stÃ¤rker in neue Atomtechnologien investieren will. Um private Investoren zu unterstÃ¼tzen, plant die EU Risikogarantien in HÃ¶he von rund 200 Millionen Euro. Diese Mittel sollen aus dem europÃ¤ischen Emissionshandelssystem finanziert werden.

Von der Leyen betonte auÃŸerdem, dass der Anteil der Atomenergie im europÃ¤ischen Strommix stark gesunken ist. WÃ¤hrend im Jahr 1990 etwa ein Drittel des Stroms aus Kernenergie stammte, liegt der Anteil heute nur noch bei etwa 15 Prozent. Mit den neuen MaÃŸnahmen mÃ¶chte die EU Investitionen in moderne Atomtechnologien fÃ¶rdern. Ziel ist es, eine zuverlÃ¤ssige, bezahlbare und klimafreundliche Stromversorgung in Europa zu sichern.

Sanktionen gegen Russland verschÃ¤rfen Energiekrise

Auf einem anderen Gebiet zeigt man sich in BrÃ¼ssel allerdings noch wenig einsichtig: Inzwischen wurde bereits das 20. Sanktionspaket gegen Russland beschlossen â€“ genutzt hat das den EuropÃ¤ern nicht, geschadet hat es den Russen ebenfalls nicht wirklich. Europa leidet unter steigenden Energiepreisen, Wettbewerbsnachteilen und den milliardenschweren Belastungen fÃ¼r die eigene BevÃ¶lkerung, wÃ¤hrend der Ukraine-Krieg weiterhin nicht beendet ist.

FPÃ– fordert Ende des Sanktionsregimes

Die FPÃ– spricht sich deshalb nach wie vor fÃ¼r ein Ende des Sanktionsregimes aus. â€žDieser Krieg darf nicht weiter auf dem RÃ¼cken der Menschen ausgetragen werden. Das Sterben muss endlich ein Ende haben â€“ durch Verhandlungen, nicht durch immer neue Waffenlieferungen und Sanktionspaketeâ€œ, forderte der freiheitliche Delegationsleiter im EU-Parlament, Harald Vilimsky.

Das geplante Sanktionspaket kritisierte er als â€žpolitisch verantwortungslosâ€œ: â€žDie bisherigen Sanktionen haben weder den Krieg beendet noch Russland in die Knie gezwungen, sondern vor allem Europa massiv geschadet â€“ durch steigende Energiepreise, Wettbewerbsnachteile und milliardenschwere Belastungen fÃ¼r die eigene BevÃ¶lkerungâ€œ, stellte er klar. Statt Eskalation plÃ¤diert Vilimsky fÃ¼r Diplomatie: â€žEs ist fÃ¼nf nach zwÃ¶lf â€“ Europa braucht Diplomatie statt Eskalation. Die Spirale aus Sanktionen muss ein Ende haben.â€œ

Ungarn und USA setzen auf Diplomatie

Auch Ungarn unter MinisterprÃ¤sident Viktor OrbÃ¡n setzt sich weiterhin fÃ¼r die Aufhebung der nutzlosen StrafmaÃŸnahmen gegen Russland ein. In Washington scheint man sich ebenfalls neu zu orientieren: Hier setzt US-PrÃ¤sident Donald Trump zunehmend auf Diplomatie â€“ wÃ¤hrend BrÃ¼ssel noch immer Milliarden an Steuergeldern und Waffenlieferungen an die Ukraine bereitstellt.