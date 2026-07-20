NÃ¤chstes BÃ¼rokratiemonster: BrÃ¼ssel reguliert unverkaufte Mode

Die EU-Kommission geht davon aus, dass in Europa ein Anteil zwischen vier und neun Prozent der nicht verkauften Textilien vor ihrem ersten Einsatz vernichtet wird.

BÃ¼rokratie statt Angriff auf Fast Fashion

Zu viel im Sinne der Nachhaltigkeit. Und wie so oft, antwortet BrÃ¼ssel mit neuen Vorschriften. So dÃ¼rfen ab heute, Montag, groÃŸe Unternehmen unverkaufte Bekleidung und Schuhe nicht lÃ¤nger routinemÃ¤ÃŸig beseitigen. Stattdessen sollen sie die Waren erneut vermarkten, an soziale Einrichtungen weitergeben oder fÃ¼r andere Zwecke aufbereiten.

Und um den Widerstand klein zu halten, gelten die Bestimmungen fÃ¼r kleinere Unternehmen erst zu einem spÃ¤teren Zeitpunkt.

Ein nachvollziehbares Ziel

Pro Kopf werden in Europa jÃ¤hrlich im Schnitt rund 19 Kilogramm Textilien gekauft. Doch das Angebot ist grÃ¶ÃŸer, weshalb unverkÃ¤ufliche und unverkaufte Produkte verramscht werden mÃ¼ssen. KÃ¼nftig nur noch unter BrÃ¼ssels Vorgaben, was einen erheblichen organisatorischen Aufwand nach sich ziehen wird. HÃ¤ndler mÃ¼ssen kÃ¼nftig genauer prÃ¼fen, welche Ware noch verwertbar ist, wohin sie gehen kann und warum einzelne StÃ¼cke dennoch entsorgt werden mÃ¼ssen.

Neues BÃ¼rokratiemonster

Ausnahmen vom Vernichtungsverbot sind vorgesehen â€“ etwa bei beschÃ¤digten, verunreinigten oder sicherheitsrelevanten Produkten.

Der Nachweis kostet Zeit und Geld, der wohl auf den Endkunden umgelegt werden wird. Besonders fÃ¼r Unternehmen mit vielen saisonalen Artikeln und hohen RÃ¼cklaufquoten kann daraus ein kostspieliger Verwaltungsprozess werden.

Zugleich trifft die Regulierung vor allem Unternehmen, die innerhalb Europas greifbar sind. Anbieter auÃŸerhalb der EU, die Ã¼ber Onlineplattformen direkt an Verbraucher liefern, bleiben unangetastet.

Keine LÃ¶sung, nur Verbot

Ein Verbot allein schafft weder Sortieranlagen noch Recyclingtechnologien. Es ersetzt auch keine funktionierenden Absatzwege fÃ¼r gebrauchte oder aufbereitete Ware. Wenn HÃ¤ndler groÃŸe Mengen lagern mÃ¼ssen, ohne dass es ausreichende KÃ¤ufer, Spendenpartner oder RecyclingkapazitÃ¤ten gibt, verlagert sich das Problem lediglich vom MÃ¼llplatz ins Lager.

Kernproblem weitgehend unangetastet

Die EU setzt beim Symptom an, nicht bei der Ursache. Denn das Problem ist die sogenannte â€žFast Fashionâ€œ. Sie lebt davon, Trends in kÃ¼rzester Zeit und zu extrem niedrigen Preisen auf den Markt zu bringen. Das gelingt nur, wenn die Herstellung in LÃ¤ndern wie Indien oder Bangladesch erfolgt, wo die Produktionskosten niedrig sind.

â€žFast Fashionâ€œ ist daher fÃ¼r viele Menschen und besonders fÃ¼r die junge Generation attraktiv, fÃ¶rdert aber Ãœberproduktion ebenso wie Wegwerfverhalten. Ein Vernichtungsverbot Ã¤ndert an diesem Problem nichts, sondern schafft nur neue BÃ¼rokratie.