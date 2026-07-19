GebÃ¤uderichtlinie nicht umgesetzt: BrÃ¼ssel leitet Vertragsverletzungsverfahren ein

Ã–sterreich hat die verschÃ¤rfte EU-GebÃ¤uderichtlinie nicht fristgerecht und vollstÃ¤ndig umgesetzt.

Vertragsverletzungsverfahren gegen alle Mitgliedsstaaten

Deshalb leitete die EuropÃ¤ische Kommission gegen die Republik und alle anderen Mitgliedstaaten ein Vertragsverletzungsverfahren ein. Denn auch kein anderes Land hat die Forderungen aus BrÃ¼ssel erfÃ¼llt.

Die Richtlinie Ã¼ber die Gesamtenergieeffizienz von GebÃ¤uden â€“ kurz EPBD â€“ trat am 28. Mai 2024 in Kraft. Die Mitgliedstaaten mussten ihre Bestimmungen grundsÃ¤tzlich bis zum 29. Mai 2026 umsetzen und der Kommission melden. Sie lieÃŸen diese Frist verstreichen.

Zwei Monate Frist

Nun bleiben zwei Monate, um auf das Schreiben zu antworten, fehlende Vorschriften zu beschlieÃŸen und deren Umsetzung zu melden. HÃ¤lt die Kommission die Antwort fÃ¼r unzureichend, kann sie eine mit GrÃ¼nden versehene Stellungnahme abgeben.

Am Ende des mehrstufigen Verfahrens kÃ¶nnte eine Klage vor dem EuropÃ¤ischen Gerichtshof stehen.

Schon zweites Verfahren gegen Ã–sterreich

Der aktuelle Streit ist nicht der erste, der Ã–sterreich wegen der neuen GebÃ¤uderichtlinie trifft. Bereits im MÃ¤rz wurde im Parlament ein Mahnschreiben der Kommission dokumentiert. Anlass war damals, dass Ã–sterreich den Entwurf seines nationalen GebÃ¤uderenovierungsplans nicht fristgerecht Ã¼bermittelt hatte.

Dieser Entwurf hÃ¤tte bereits bis Ende 2025 in BrÃ¼ssel vorliegen mÃ¼ssen. Der endgÃ¼ltige nationale Renovierungsplan ist bis zum 31. Dezember 2026 vorzulegen. Darin muss Ã–sterreich darlegen, mit welchen gesetzlichen, finanziellen und technischen MaÃŸnahmen der GebÃ¤udebestand bis 2050 schrittweise dekarbonisiert werden soll.

Wohnen fÃ¤llt in Ã–sterreich nicht allein in Bundeskompetenz

Die Umsetzung ist hierzulande besonders kompliziert, weil das Baurecht weitgehend in die ZustÃ¤ndigkeit der neun BundeslÃ¤nder fÃ¤llt. Ã–sterreich hat zwar einzelne Vorbereitungen und Landesgesetzgebungsverfahren eingeleitet, die Richtlinie aber nicht vollstÃ¤ndig und bundesweit wirksam umgesetzt.

Inhalte der Richtlinie fÃ¼r WohnhÃ¤user

Die GebÃ¤uderichtlinie orientiert sich nicht an der Wirklichkeit, sondern fordert unabhÃ¤ngig davon weitere Verbesserungen.

Pauschal muss Ã–sterreich den durchschnittlichen PrimÃ¤renergieverbrauch des gesamten WohngebÃ¤udebestands gegenÃ¼ber 2020 senken, nÃ¤mlich bis 2030 um mindestens 16 Prozent und bis 2035 um mindestens 20 bis 22 Prozent.

An der Wirklichkeit vorbei

Dabei ist vÃ¶llig egal, wie gut die GebÃ¤ude bereits heute schon sind. Ãœber die gesamte EU wird einfach der Kamm geschert und ein indirekter Sanierungszwang verordnet.

Die Kosten, auch fÃ¼r die zusÃ¤tzliche BÃ¼rokratie, tragen die Hausbesitzer. Vermieter werden und mÃ¼ssen sie dann an die Mieter weitergeben.

GrÃ¼ne fÃ¼r GebÃ¤uderichtlinie

Unter den Parteien begrÃ¼ÃŸen insbesondere die GrÃ¼nen die Richtlinie, wÃ¤hrend die FPÃ– vor zusÃ¤tzlicher BÃ¼rokratie, hÃ¶heren Baukosten und einer Einmischung der Kommission in technische und nationale Entscheidungen warnt. Nach Ansicht der FPÃ– drohen dadurch insbesondere HÃ¤uslbauern, EigentÃ¼mern und der Bauwirtschaft weitere Belastungen.

SPÃ– und Neos tragen die Richtlinie politisch mit, zumal das gemeinsam regierte Wien deren Umsetzung besonders treibt.

Abstimmung mit den FÃ¼ÃŸen

Inwieweit die GebÃ¤uderichtlinie tatsÃ¤chlich umgesetzt wird, ist angesichts der Tatsache fraglich, dass kein einziges EU-Mitgliedsland die zweijÃ¤hrige Umsetzungsfrist eingehalten hat. Politisch ist damit klar, dass die Vorgabe keinen RÃ¼ckhalt genieÃŸt.

Damit lÃ¤uft alles auf ein Machtspiel hinaus: BrÃ¼ssel oder Nationalstaaten. Die eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahren werden zeigen, wie groÃŸ der Mut der Mitgliedstaaten ist, den blinden Gehorsam abzuschÃ¼tteln.