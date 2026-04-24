EuGHâ€‘Gutachten legalisiert Abschiebezentren auÃŸerhalb der EU

Die italienischen RÃ¼ckfÃ¼hrâ€‘ und Haftzentren in Albanien sind grundsÃ¤tzlich mit dem EUâ€‘Recht vereinbar â€“ allerdings nur, wenn die Rechte der betroffenen Asylanten umfassend geschÃ¼tzt werden. Das zeigt ein Gutachten des Generalanwalts Nicholas Emiliou beim EuropÃ¤ischen Gerichtshof (EuGH).

â€žReturn Hubsâ€œ wahrscheinlich legal

Ein endgÃ¼ltiges Urteil des EuGH steht zwar noch aus, doch die Richter orientieren sich hÃ¤ufig an solchen Gutachten. Daher gilt das Gutachten als deutliche politische und rechtliche BestÃ¤tigung fÃ¼r die Legalisierung sogenannter â€žReturn Hubsâ€œ auÃŸerhalb der EU.

Haftâ€‘ und RÃ¼ckfÃ¼hrzentren im Ausland konform mit EU-Recht

Das Verfahren ging vom italienischen Kassationsgericht aus, das Zweifel an der RechtmÃ¤ÃŸigkeit hatte, als zwei abgelehnt abzuschiebende Migranten aus Tunesien und Algerien zuerst in Italien in Haft genommen und dann in ein Zentrum in Albanien Ã¼berstellt wurden. Emiliou vertritt die Auffassung, dass EUâ€‘Recht Italien nicht verbietet, Haftâ€‘ und RÃ¼ckfÃ¼hrzentren auf albanischem Staatsgebiet zu betreiben, solange die Garantien des EUâ€‘Migrationsâ€‘ und Asylrechts eingehalten werden. Zentrale Bedingungen sind etwa rechtlicher Beistand, sprachliche UnterstÃ¼tzung, Zugang zu Gerichten sowie der Kontakt zu Familie und zustÃ¤ndigen BehÃ¶rden. Besonders MinderjÃ¤hrige und besonders schutzbedÃ¼rftige Personen sollen Bildung, medizinische und psychosoziale Betreuung erhalten. Wird die Haft als rechtswidrig angesehen, mÃ¼ssen die Betroffenen rasch nach Italien zurÃ¼ckgebracht und freigelassen werden.

Regierung Meloni preschte vor

Der Hintergrund dieses Verfahrens ist das â€žAlbanienâ€‘Modellâ€œ der Regierung von Giorgia Meloni, das ursprÃ¼nglich schnell durchgefÃ¼hrte Asylverfahren in Lagern an der albanischen AdriakÃ¼ste vorsah, ohne dass Schutzsuchende Ã¼berhaupt italienischen Boden betraten. Aufgrund rechtlicher Bedenken italienischer Gerichte wurde das Konzept jedoch eingeschrÃ¤nkt: Die Zentren dienen nun vor allem als Inhaftierungsâ€‘ und RÃ¼ckfÃ¼hrorte fÃ¼r bereits abgelehnte Asylanten. Trotz des bilateralen Abkommens vom November 2023, das es Italien erlaubt, auf albanischem Boden solche Zentren zu betreiben, werden sie in der Praxis kaum genutzt, auch wegen rechtlicher Unsicherheiten und des Widerstands von dubiosen Menschenrechtsorganisationen.

Ab Juni kann abgeschoben werden

Bereits ab Juni 2026 kÃ¶nnen zudem EUâ€‘Mitgliedstaaten die Migranten leichter in Drittstaaten auÃŸerhalb der EU abschieben, auch wenn diese Menschen keine persÃ¶nliche Verbindung zu diesen LÃ¤ndern haben. Voraussetzung ist, dass das Drittland als sicher gilt und die Aufnahme ausdrÃ¼cklich zustimmt. Die EUâ€‘Staaten haben Ende Februar 2026 eine entsprechende GesetzesÃ¤nderung verabschiedet, die die Grundlage fÃ¼r solche Abschiebungen schafft. Das Europaparlament hat, wie berichtet, bereits im MÃ¤rz 2026 fÃ¼r â€žReturn Hubsâ€œ gestimmt â€“ also RÃ¼ckfÃ¼hrzentren in Drittstaaten, in die Personen gebracht werden sollen, fÃ¼r die bereits ein RÃ¼ckfÃ¼hrbescheid vorliegt, eine RÃ¼ckkehr in das Herkunftsland aber vorÃ¼bergehend nicht mÃ¶glich ist. Die Nutzung solcher Hubs ist nur dann erlaubt, wenn die PartnerlÃ¤nder internationale Menschenrechts-Standards achten und die EUâ€‘VertrÃ¤ge respektieren.

Deutschland plant VertrÃ¤ge mit Drittstaaten

Der bundesdeutsche Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat angekÃ¼ndigt, bis Jahresende Vereinbarungen mit ausgewÃ¤hlten Drittstaaten zur Einrichtung solcher RÃ¼ckfÃ¼hrzentren treffen zu wollen. Dabei hat Deutschland bislang eigentlich kein offizielles Abkommen mit einem Drittstaat geschlossen hat, das solche Abschiebungen oder RÃ¼ckfÃ¼hrzentren ermÃ¶glicht.