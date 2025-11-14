Mehr Macht fÃ¼r BrÃ¼ssel, weniger Freiheit: Warnung vor â€žPropaganda-Projektâ€œ

Mit groÃŸem Pathos prÃ¤sentierte die EU-Kommission gestern, Mittwoch, den neuen â€žEuropean Democracy Shieldâ€œ. Offiziell soll er Europas Demokratien stÃ¤rken, freie Medien schÃ¼tzen, Wahlprozesse sicherer machen und zivilgesellschaftliches Engagement fÃ¶rdern.

Immer mehr Macht fÃ¼r BrÃ¼ssel

Doch hinter der freundlich formulierten Fassade versteckt sich der rasante Ausbau zentralisierter Kontrolle, die Ausweitung bÃ¼rokratischer Machtstrukturen und die Schaffung eines europaweiten Ãœberwachungs- und Einfluss-Apparats, der seine Kompetenzen weit Ã¼ber das hinaus ausdehnt, was demokratische Grundprinzipien erlauben sollten.

Neue, teure Institutionen

Denn was die EU-Kommission als Schutzschild verkauft, wirkt fÃ¼r EU-Abgeordnete Petra Steger wie ein weiterer Mosaikstein in einem immer enger geknÃ¼pften Netz politischer Steuerung.

Unter dem Schlagwort â€žDeckmantel des Schutzes der Demokratie und des Kampfs gegen Desinformationâ€œ entstehen neue Institutionen, neue Netzwerke und neue Befugnisse, die im Kern eines gemeinsam haben: Sie verschieben die Macht von den Mitgliedsstaaten und von unabhÃ¤ngigen Akteuren hin zu den BrÃ¼sseler BehÃ¶rden â€“ und damit zur KommissionsprÃ¤sidentin selbst.

â€žZentrum fÃ¼r demokratische Resilienzâ€œ

Ein zentrales Element soll das sogenannte “EuropÃ¤ische Zentrum fÃ¼r demokratische Resilienz” werden. Offiziell soll es Expertise bÃ¼ndeln, Bedrohungen frÃ¼hzeitig erkennen und die europÃ¤ische Informations-SphÃ¤re stabilisieren. Doch fÃ¼r Steger droht in der Praxis ein â€žInstrument zur Sicherung der eigenen Machtstrukturenâ€œ.

Wenn eine EU-BehÃ¶rde darÃ¼ber entscheidet, was als vertrauenswÃ¼rdig gilt, welche Inhalte als Manipulation eingestuft werden und welche Akteure in die â€žStakeholder-Plattformâ€œ aufgenommen werden, dann liegt die Grenze zwischen Schutz und Kontrolle gefÃ¤hrlich nah beieinander.

“Faktenchecker” mit Einschlag

Besonders heftig fÃ¤llt die Kritik am geplanten EU-Netzwerk fÃ¼r Faktenchecker aus â€“ lÃ¤ngst ein Instrument, mit dem die Kommission jene Medienakteure mit FÃ¶rdergeldern und Plattformzugang privilegiert, die zu ihrer Linie passen. Offiziell trÃ¤gt all das den Titel der â€žStÃ¤rkung unabhÃ¤ngiger Medienâ€œ. Steger warnt:

Ob Chat-Kontrolle, Digital Services Act oder die neue “Democracy Shield”-Initiative â€“ all diese Projekte folgen demselben Grundmuster: mehr Macht fÃ¼r BrÃ¼ssel, weniger Freiheit fÃ¼r die BÃ¼rger.