Hatte MÃ¤dchen vor Zug gestoÃŸen: Irakischer Asylant muss nicht ins GefÃ¤ngnis

Ein Iraker hatte im Sommer vergangenen Jahres ein 16-jÃ¤hriges MÃ¤dchen am Bahnhof im niedersÃ¤chsischen Friedland (Kreis GÃ¶ttingen) vor einen durchfahrenden GÃ¼terzug gestoÃŸen und damit getÃ¶tet â€“ doch ins GefÃ¤ngnis muss der Asylant nicht: Das Landgericht GÃ¶ttingen hat am gestrigen Dienstag das Urteil gesprochen und die Unterbringung des 31-jÃ¤hrigen Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.

Der Iraker ist nach Ãœberzeugung des Schwurgerichts schuldunfÃ¤hig. Ein psychiatrischer SachverstÃ¤ndiger hatte bei ihm eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert, die zum Tatzeitpunkt die freie Willensbestimmung ausschloss.

Iraker weiterhin gefÃ¤hrlich

Da der Migrant aufgrund seiner angeblichen psychischen Erkrankung nicht fÃ¼r seine Tat bestraft werden kann, wurde kein regulÃ¤res Strafverfahren, sondern ein Sicherungsverfahren gefÃ¼hrt. Ziel dieses Verfahrens ist es, die Allgemeinheit vor weiteren Taten zu schÃ¼tzen, indem der TÃ¤ter dauerhaft in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht wird. Die Unterbringung ist zeitlich nicht begrenzt und unterliegt einer regelmÃ¤ÃŸigen richterlichen ÃœberprÃ¼fung. Damit folgte das Gericht der Argumentation der Staatsanwaltschaft, die trotz der SchuldunfÃ¤higkeit von einem heimtÃ¼ckischen Mord ausging und eine anhaltende Gefahr fÃ¼r die BevÃ¶lkerung attestierte.

Ukrainerin kam 2022 nach Deutschland

WÃ¤hrend die Verteidigung auf Freispruch aus Mangel an Beweisen plÃ¤dierte, forderte die Nebenklage, die die Mutter des Opfers vertrat, eine regulÃ¤re Verurteilung wegen Mordes. Die 16-jÃ¤hrige Liana war 2022 gemeinsam mit ihrer Familie aus der Ukraine nach Deutschland geflÃ¼chtet und in ihrem neuen Umfeld als integriert und engagiert bekannt. Ihr gewaltsamer Tod lÃ¶ste landesweit Entsetzen aus.

Gericht verhinderte Abschiebung

Der Iraker war bereits zum Tatzeitpunkt ausreisepflichtig: Nach den geltenden europÃ¤ischen Asylregeln hÃ¤tte der Mann bereits Monate vor der Tat nach Litauen Ã¼berstellt werden mÃ¼ssen. Ein diesbezÃ¼glicher Antrag der LandesaufnahmebehÃ¶rde auf Abschiebungshaft war jedoch durch das Amtsgericht Hannover abgelehnt worden. Diese Entscheidung sowie die gescheiterte Ãœberstellung fÃ¼hrten zu massiver Kritik und werden den niedersÃ¤chsischen Landtag auch nach Abschluss des Prozesses in weiteren Debatten beschÃ¤ftigen.