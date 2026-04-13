Stichwahl zwischen Rechten: Fujimori liegt bei PrÃ¤sidentschaftswahl vorne

Die konservative Kandidatin Keiko Fujimori von der Fuerza Poular liegt bei der peruanischen PrÃ¤sidentschaftswahl mit rund 17 Prozent der Stimmen knapp vorn. Nach AuszÃ¤hlung von mehr als 50 Prozent aller Stimmen folgen der rechtsgerichtete Ex-BÃ¼rgermeister von Lima, Rafael LÃ³pez Aliaga, mit etwa 15 Prozent sowie der zentristische Kandidat Jorge Nieto mit rund 13 Prozent.

Stichwahl am 7. Juni

Kein Kandidat kommt an die erforderliche absolute Mehrheit heran, weshalb eine Stichwahl am 7. Juni sehr wahrscheinlich ist. Wie berichtet, war schon im Vorfeld der Wahlen am gestrigen Sonntag eine Stichwahl abzusehen, da alle Kandidaten in den Umfragen weit von einer absoluten Mehrheit entfernt waren. Fujimori hatte jedoch bereits die Umfragen angefÃ¼hrt und galt als Favoritin.

Erhebliche Probleme erschwerten Wahl

Die AuszÃ¤hlung zog sich bis in den zweiten Tag hinein, da Wahllokale in Lima aufgrund logistischer Probleme verspÃ¤tet Ã¶ffneten. Mehr als 50.000 Menschen konnten am Sonntag zunÃ¤chst nicht abstimmen, weil sich die Verteilung von Wahlmaterialien verzÃ¶gerte. Die Wahlzeit wurde bis 18 Uhr Ortszeit am Montag verlÃ¤ngert. Die WahlbehÃ¶rde JNE kÃ¼ndigte rechtliche Schritte gegen das verantwortliche Unternehmen an.

Fujimori, Tochter des Ex-PrÃ¤sidenten Alberto Fujimori, Ã¤uÃŸerte SolidaritÃ¤t mit den benachteiligten WÃ¤hlern und kÃ¼ndigte sofortigen Wahlkampf fÃ¼r die zweite Runde an. LÃ³pez Aliaga rief seine AnhÃ¤nger auf, die verlÃ¤ngerten Wahlzeiten zu nutzen.

Peru seit Jahren in der Krise

Peru befindet sich seit 2018 in einer tiefen politischen Krise mit acht PrÃ¤sidentenwechseln durch Amtsenthebungen, Korruptionsskandale und fragile Koalitionen. Das Vertrauen in Institutionen ist nachhaltig beschÃ¤digt. Als drittgrÃ¶ÃŸter Kupferproduzent der Welt steht das Land zudem unter geopolitischem Druck durch die Konkurrenz zwischen USA und China.