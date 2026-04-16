Wirtschaft in Panik: Linker Kandidat zieht in Stichwahl ein

Die FinanzmÃ¤rkte in Peru haben am gestrigen Mittwoch deutlich auf den Ã¼berraschenden Aufstieg des linken Kongressabgeordneten Roberto SÃ¡nchez im PrÃ¤sidentschaftsrennen reagiert. Der Sol fiel laut Reuters um 1,46 Prozent auf den schwÃ¤chsten Stand seit Ende September 2025, wÃ¤hrend der Leitindex der BÃ¶rse in Lima um fast fÃ¼nf Prozent nachgab. AuslÃ¶ser der NervositÃ¤t ist die Aussicht, dass SÃ¡nchez als Vertreter von Juntos por el PerÃº in die Stichwahl einzieht und damit die Sorge vor einem wirtschaftspolitischen Kurswechsel neu entfacht wird.

Links gegen Rechts in Stichwahl

Nach dem vorlÃ¤ufigen AuszÃ¤hlungsstand lag SÃ¡nchez bei rund zwÃ¶lf Prozent und damit auf Platz zwei hinter Keiko Fujimori, die mit etwa 17 Prozent fÃ¼hrte; rund 92 Prozent der Stimmen waren laut Reuters zu diesem Zeitpunkt bereits ausgezÃ¤hlt. Die Stichwahl ist fÃ¼r den 7. Juni vorgesehen, nachdem im ersten Wahlgang niemand die absolute Mehrheit erreicht hat. Die endgÃ¼ltige Reihenfolge war wegen des langsamen AuszÃ¤hlungsprozesses und logistischer Probleme zunÃ¤chst noch nicht vollstÃ¤ndig bestÃ¤tigt.

Mehr Staat statt Privat

SÃ¡nchez wirbt mit einem klar anti-establishment geprÃ¤gten Programm. Im Zentrum steht die Forderung nach einer neuen Verfassung Ã¼ber eine verfassungsgebende Versammlung, die die derzeitige Verfassung aus den 1990er-Jahren ersetzen soll. Er fordert zudem mehr staatliche Kontrolle Ã¼ber natÃ¼rliche Ressourcen, eine ÃœberprÃ¼fung von Bergbau- und GasvertrÃ¤gen, eine Besteuerung von Ãœbergewinnen und eine VermÃ¶genssteuer. Laut Scotiabank wÃ¼rde eine Umsetzung dieser Linie einen grundlegenden Bruch mit dem bisherigen wirtschaftspolitischen Modell Perus bedeuten.

SÃ¡nchez argumentiert, das bestehende Wirtschaftsmodell habe weite Teile der BevÃ¶lkerung ausgeschlossen, vor allem lÃ¤ndliche, indigene und andine Regionen. Er verweist darauf, dass Peru trotz jahrzehntelanger RohstofffÃ¶rderung viele BergbaustÃ¤dte in Armut belassen habe. Die politische Botschaft zielt damit auf soziale Ungleichheit und regionale Benachteiligung, die in Peru seit Jahren ein zentrales Mobilisierungsthema sind.

UnterstÃ¼tzung von inhaftiertem Ex-PrÃ¤sidenten

Die grÃ¶ÃŸte Sorge der Investoren hÃ¤ngt auch mit SÃ¡nchezâ€™ NÃ¤he zu Ex-PrÃ¤sident Pedro Castillo zusammen. Reuters zufolge wird Castillo, der nach seinem gescheiterten Versuch, den Kongress 2022 aufzulÃ¶sen, wegen Rebellion und VerschwÃ¶rung inhaftiert ist, von SÃ¡nchez offen als politischer Bezugspunkt behandelt. SÃ¡nchez sprach im Interview mehrfach von Castillo als â€žPrÃ¤sidentenâ€œ und zeigte sogar den Strohhut, der mit dessen lÃ¤ndlicher Basis verbunden ist. Zudem erhielt SÃ¡nchez auch aus dem GefÃ¤ngnis eine UnterstÃ¼tzungserklÃ¤rung Castillos.

Gleichzeitig sagte SÃ¡nchez, er wÃ¼rde die Macht im Fall eines Wahlsiegs nicht an Castillo zurÃ¼ckgeben. Er kÃ¼ndigte aber an, sich fÃ¼r dessen Freilassung und fÃ¼r Gerechtigkeit fÃ¼r die bei den Protesten nach Castillos Absetzung GetÃ¶teten einzusetzen. Damit bleibt SÃ¡nchez in der Wahrnehmung vieler Marktteilnehmer der politische Erbe des frÃ¼heren PrÃ¤sidenten.

Wirtschaftsstandort Peru in Gefahr

Laut dem Analysten CÃ©sar Huiman von Renta4 SAB mussten Anleger ihre Positionen â€žneu kalibrierenâ€œ, weil SÃ¡nchez als â€žweniger wirtschaftsfreundlichâ€œ gilt. Scotiabank verweist zugleich darauf, dass SÃ¡nchez im Vorfeld der Wahl noch im niedrigen einstelligen Bereich lag und erst spÃ¤t einen starken Schub erhielt, vor allem aus den Andenregionen. Das deutet auf eine tiefe politische Spaltung zwischen Lima und dem Rest des Landes hin.

Senat bleibt konservativ

Verisk Maplecroft-Analystin Eileen Gavin sagte, das einzige wirklich sichere Ergebnis sei, dass Keiko Fujimori in der Stichwahl stehe und Parlament sowie Senat stark konservativ geprÃ¤gt sein dÃ¼rften. Das spreche dafÃ¼r, dass die wirtschaftspolitische Grundausrichtung trotz Wahlchaos am Ende relativ stabil bleiben kÃ¶nnte. Genau das dÃ¼rfte auch erklÃ¤ren, warum die MÃ¤rkte zwar kurzfristig nervÃ¶s reagierten, aber nicht von einem sofortigen Regimewechsel ausgehen.

SÃ¡nchez ist nicht der einzige Kandidat aus dem linken oder Anti-Establishment-Spektrum, aber er ist derjenige, der am deutlichsten mit Castillos politischem Erbe verbunden ist.

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