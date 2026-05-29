â€žKÃ¶nnte dem Ansehen des Staates schadenâ€œ: Bundessprecher der IBD wird an Ausreise gehindert

Maximilian MÃ¤rkl wollte am Donnerstag von MÃ¼nchen aus nach Portugal fliegen. Dort sollte am Samstag, dem 30. Mai 2026, der Remigration Summit 2026 in Porto stattfinden. An der Veranstaltung, die nach eigenem SelbstverstÃ¤ndnis ein Vernetzungstreffen von Migrationskritikern ist, wollte auch der IdentitÃ¤re Aktivist MÃ¤rkl teilnehmen. Stattdessen wurde der Bundessprecher der IdentitÃ¤ren Bewegung Deutschland von der Bundespolizei festgesetzt und an der Ausreise gehindert. Die offizielle BegrÃ¼ndung: Seine Teilnahme an der Konferenz kÃ¶nnte dem Ansehen der Bundesrepublik schaden.

Juristisch unbescholten

Laut Berichten von AUF1 und weiteren Quellen handelt es sich um einen klaren Repressionsakt gegen einen juristisch unbescholtenen Aktivisten. MÃ¤rkl selbst reagierte mit deutlichen Worten gegenÃ¼ber AUF1:

Nicht wir schaden dem Ansehen der BRD, sondern die Politiker und Richter, die ihr eigenes Volk unterdrÃ¼cken und austauschen wollen. Gott sei Dank haben sie mit dieser Aktion den Remigration Summit unfreiwillig beworben.

Wiederholtes Muster gegen Patrioten

Der Vorfall erinnert stark an Ã¤hnliche FÃ¤lle im Vorjahr. Damals wurden mehrere junge Aktivisten der IdentitÃ¤ren Bewegung am selben Flughafen gestoppt, als sie zum Remigration Summit 2025 nach Italien reisen wollten. Auch dort hieÃŸ es, die Teilnahme schade dem Ansehen Deutschlands. Nun trifft es erneut einen prominenten Vertreter der Szene â€“ und das kurz vor der diesjÃ¤hrigen Veranstaltung in Porto.

Die Bundespolizei stÃ¼tzt sich dabei auf Regelungen des Passgesetzes, die eine Ausreiseuntersagung ermÃ¶glichen, wenn wesentliche Interessen der Bundesrepublik Deutschland beeintrÃ¤chtigt werden kÃ¶nnten. Kritiker sehen darin ein Instrument, das gezielt gegen missliebige Meinungen eingesetzt wird, wÃ¤hrend gleichzeitig die Kontrolle an den Grenzen bei illegaler Einwanderung oft als unzureichend kritisiert wird.

Anwalt Haintz und breite UnterstÃ¼tzung

Der renommierte Anwalt Markus Haintz kommentierte den Vorgang auf X scharf:

Deutschland verhindert Ausreise von Aktivisten zu einer Remigrationskonferenz. PS: Bis 1989 wurden Menschen in Mitteldeutschland noch mit Waffengewalt daran gehindert, das Land zu verlassen. Inzwischen ist man humaner, aber der totalitÃ¤re Geist ist derselbe.

In den sozialen Medien erhÃ¤lt MÃ¤rkl breiten Zuspruch aus patriotischen Kreisen. Viele sehen in dem Verbot einen weiteren Beleg dafÃ¼r, dass Reisefreiheit offenbar nur fÃ¼r bestimmte politische Richtungen gilt. Die Veranstaltung in Porto selbst wird von internationalen Aktivisten, Denkern und Politikern getragen und soll das Thema Remigration europaweit vorantreiben.