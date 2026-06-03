BÃ¼rger vor dem Filter: Warum Stocker nur mit Gesinnungs-Check ins GesprÃ¤ch kommt

Bundeskanzler Christian Stocker (Ã–VP) startet diesen Sommer eine groÃŸangelegte Veranstaltungsreihe unter dem Titel â€žÃ–sterreich im GesprÃ¤châ€œ. BÃ¼rger sollen dem Kanzler persÃ¶nlich Fragen stellen kÃ¶nnen. Der Weg dorthin fÃ¼hrt allerdings nicht Ã¼ber offene BÃ¼rgertreffen, sondern Ã¼ber eine Online-Anmeldung, bei der Alter, Geschlecht, Bildung, Bundesland und gesellschaftliche beziehungsweise politische Verortung abgefragt werden.

Blaue Reaktion auf Social Media

Die FPÃ– hat auf die Stocker-Tour auf Social Media reagiert und den Kontrast klar herausgestrichen: Bei Herbert Kickl mÃ¼sse man einfach zu einer Veranstaltung hingehen, wo er ist, und kÃ¶nne direkt mit ihm ins GesprÃ¤ch kommen. Bei Stocker hingegen mÃ¼sse man sich kompliziert anmelden und persÃ¶nliche Details sowie die politische Gesinnung preisgeben, damit ein Treffen Ã¼berhaupt in ErwÃ¤gung gezogen wird.

Kontrollierter Dialog statt offener Zugang

Auf der Seite des Bundeskanzleramts wird betont, dass die Teilnehmerzahl pro Termin auf bis zu 200 Personen begrenzt ist. Die Auswahl erfolgt mit wissenschaftlicher Begleitung durch Meinungsforscher Peter Hajek. Ziel sei ein reprÃ¤sentativer Querschnitt der BevÃ¶lkerung. Wer sich anmeldet, muss mehrere Merkmale angeben â€“ darunter auch, ob man sich eher konservativ, progressiv oder in der Mitte verortet fÃ¼hlt. Die offizielle BegrÃ¼ndung: Man wolle verhindern, dass politisch bereits stark organisierte Personen die Runden dominieren.

Kritiker sehen darin jedoch vor allem eines: eine Vorabauswahl, die unliebsame Stimmen von vornherein ausdÃ¼nnen kann. Im Gegensatz dazu steht die Praxis bei Herbert Kickl (FPÃ–). Bei seinen Auftritten in den BundeslÃ¤ndern reicht die physische Anwesenheit, um ihm Fragen zu stellen oder die eigene Meinung direkt zu sagen â€“ ohne Anmeldeprozess und ohne Angaben zur eigenen politischen Haltung.

Termine in allen BundeslÃ¤ndern â€“ aber nur auf Einladung

Die Tour des nicht gewÃ¤hlten Kanzlers startet am 16. Juli 2026 in Tulln, NiederÃ¶sterreich, und fÃ¼hrt bis Ende August durch alle neun BundeslÃ¤nder. Moderiert wird die Reihe von der ehemaligen ORF-Wetterfee Christa Kummer. Nach der Anmeldung erhalten ausgewÃ¤hlte Teilnehmer eine Einladung mit genauen Details zu Ort und Ablauf. Wer nicht ausgewÃ¤hlt wird, bleibt drauÃŸen â€“ auch wenn er eine brennende Frage an den Bundeskanzler hat.

Die Daten der Anmelder sollen ausschlieÃŸlich fÃ¼r diese Veranstaltungsreihe genutzt und spÃ¤testens Ende 2026 gelÃ¶scht werden. Dennoch bleibt der Eindruck einer gesteuerten Veranstaltung, bei der der Apparat im Vorfeld entscheidet, wer â€žreprÃ¤sentativâ€œ genug ist, um mit dem Regierungschef zu sprechen.