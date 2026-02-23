Dass sich die Kinder im Betriebskindergarten des Kanzleramts mit dem Moslem-Fest Ramadan beschÃ¤ftigen wÃ¼rden, hatte man den Eltern vorher nicht mitgeteilt â€“ was fÃ¼r einigen Unmut sorgte (Symbolbild).

Foto: Maizal Chaniago / wikimediacommons.org (CC BY-SA 4.0)

Islamisierung

23. Feber 2026 / 14:50 Uhr

Ramadan und â€žZuckerfestâ€œ: Aufregung um Moslem-Kalender in rotem Kindergarten

Im Betriebskindergarten der SPÃ–-nahen Kinderfreunde im Bundeskanzleramt sorgt ein Ramadan-Kalender fÃ¼r Aufregung. â€‹Dass die Kinder dort das moslemische Fest thematisieren, wurde vorher nicht transparent gemacht.

Moslem-Kind brachte Kalender mit

Eine Mutter erfuhr von ihrem Sohn, dass im Kindergarten ein â€žZuckerfestâ€œ gefeiert und ein Ramadan-Kalender verwendet werde.â€‹ Der Kalender stammte aus dem moslemischen Elternhaus eines Kindes, wurde in der Gruppe aufgehÃ¤ngt, und jeden Tag musste ein anderes Kind ein Sackerl Ã¶ffnen â€“ darin befanden sich jeweils eine Affirmationskarte und ein Zuckerl.


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Ramadan-Kalender und â€žZuckerfestâ€œ verwirren Kind

Die Mutter berichtete gegenÃ¼ber der Gratiszeitung Heute, ihr Sohn sei allerdings am Aschermittwoch mit ihr in der Kirche gewesen und sei danach â€žvÃ¶llig verwirrtâ€œ aus dem Kindergarten nach Hause gekommen, weil er dort vom Ramadan-Kalender und â€žZuckerfestâ€œ erzÃ¤hlte.

Eltern nicht informiert

â€‹Sie vermisst Transparenz: Es habe weder einen Aushang noch eine schriftliche Information gegeben, dass im Gruppenalltag ein religiÃ¶ser Kalender verwendet werde.â€‹ Eltern sollten vorab eingebunden werden, um selbst entscheiden zu kÃ¶nnen, wie sie damit umgehen.

â€‹Kinderfreunde geloben Besserung

Im GesprÃ¤ch mit der Mutter sagte die Kindergartenleiterin zu, den Moslem-Kalender wieder zu entfernen.â€‹ Die Kinderfreunde erklÃ¤rten, der Kalender sei keine Aktion des Kindergartens gewesen, sondern eine â€žTradition aus dem familiÃ¤ren Umfeld eines Kindesâ€œ, das diese mit der Gruppe teilen wollte.â€‹ ReligiÃ¶se Inhalte oder theologische HintergrÃ¼nde seien angeblich nicht vermittelt worden; eine religiÃ¶se Feier habe nicht stattgefunden.â€‹

Gleichzeitig bedauerte die rote Vorfeldorganisation, die Eltern nicht vorab informiert zu haben, und will kÃ¼nftig stÃ¤rker auf transparente Kommunikation achten.â€‹


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