GeschÃ¤ft mit dem Fastenmonat: Nordsee wirbt mit Ramadan-MenÃ¼s

Der Ramadan ist wortwÃ¶rtlich in aller Munde: Nicht nur linke Politiker beteiligen sich an den Zeremonien wÃ¤hrend des moslemischen Fastenmonats, auch scheint man damit Geld verdienen zu kÃ¶nnen. Neuestes Beispiel ist die Fast Food-Kette Nordsee, die eigene Ramadan-MenÃ¼s anbietet.

Nordsee findet groÃŸe Worte

â€žDer Ramadan ist eine besondere Zeit. Eine Zeit, in der man abends zusammenkommt, das Fasten bricht und gemeinsam genieÃŸtâ€œ â€“ so inszeniert Nordsee seine Ramadan-MenÃ¼s, die sowohl in Deutschland als auch in Ã–sterreich vertrieben werden. Bei Nordsee glaube man daran, â€ždass gutes Essen Menschen verbindet â€“ unkompliziert, respektvoll und fÃ¼r alle, die diese Momente miteinander teilen mÃ¶chtenâ€œ. Da Fisch ohnehin religiÃ¶s unproblematisch ist, setzt man auch bei der deutschen Kette nun auf spezielle Angebote fÃ¼r Moslems.

Fischgerichte ab 17 Uhr

Zu kaufen gibt es in den Filialen der Kette (etwa 30 davon in Ã–sterreich) Kombinationen aus Fischburger, Pommes und GetrÃ¤nk. Von Ende Februar bis Mitte MÃ¤rz dÃ¼rfen Moslems von der MorgendÃ¤mmerung bis zur AbenddÃ¤mmerung weder essen noch trinken. Wer die Nordsee-App herunterlÃ¤dt, kann den entsprechenden Coupon auswÃ¤hlen und ab 17 Uhr, also in der Zeit der AbenddÃ¤mmerung, in der Filiale einlÃ¶sen, teilte das Unternehmen mit.

Screenshot Nordsee.com

Lohnt sich das Ramadan-Angebot Ã¼berhaupt?

Ob sich das Angebot fÃ¼r die Kette rechnet, scheint jedoch noch nicht so ganz klar zu sein. GegenÃ¼ber der Kronen Zeitung seien die ersten Anfragen diesbezÃ¼glich nach mehr als 30 Stunden noch nicht beantwortet gewesen, erklÃ¤rte man dort.