Die Zahlen sind eindeutig: Die Ã–sterreicher wÃ¼nschen sich FPÃ–-Chef Herbert Kickl als Kanzler und seine Partei in der Regierung.

Foto: Kurier

Umfrage

27. Mai 2026 / 14:18 Uhr

Kickl fÃ¼hrt in Kanzlerfrage, Blau-Schwarz beliebteste Koalition

WÃ¤re am kommenden Sonntag wieder Nationalratswahl, wÃ¼rde die FPÃ– auch laut der aktuellen Kurier-OGM-Umfrage mit 37 Prozent weiterhin klar fÃ¼hren. Dahinter folgt mit groÃŸem Abstand die Ã–VP mit gerade einmal 20 Prozent, die SPÃ– kommt auf 16 Prozent. Die GrÃ¼nen erreichen 13 Prozent, die Neos acht Prozent, die KPÃ– vier Prozent.

33 Prozent fÃ¼r Kanzler Kickl

Auch bei der Frage nach dem direkt gewÃ¤hlten Bundeskanzler liegt FPÃ–-Chef Herbert Kickl vorne. WÃ¼rde man die Kanzlerfrage direkt stellen, wÃ¼rden sich 33 Prozent fÃ¼r ihn entscheiden. Ã–VP-Chef und Bundeskanzler Christian Stocker wollen nur 23 Prozent im Kanzleramt sehen, SPÃ–-Vizekanzler Andreas Babler und GrÃ¼nen-Chefin Leonore Gewessler kommen jeweils auf zwÃ¶lf Prozent. Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger erreicht nur sechs Prozent, der weitlÃ¤ufig unbekannte KPÃ–-Bundessprecher Tobias Schweiger kommt in der fiktiven Kanzlerfrage auf ein Prozent.


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Ã–sterreicher wollen Blau-Schwarz

Bei den bevorzugten Regierungskoalitionen liegt eine FPÃ–-Ã–VP-Koalition mit 38 Prozent an erster Stelle. Dahinter folgen eine SPÃ–-GrÃ¼ne-Neos-Koalition mit 29 Prozent sowie eine schwarz-rot-pinke Koalition mit 25 Prozent. Eine blau-rote Koalition kommt auf acht Prozent.


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