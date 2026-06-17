28 Jahre mussten die Zuschauer auf ein WM-Spiel mit Ã¶sterreichischer Beteiligung warten â€“ doch im Livestream des Staatssenders sahen die FuÃŸball-Fans schwarz.

Foto: Screenshot ORF ON

ORF

17. Juni 2026 / 10:25 Uhr

Ausgerechnet bei erstem Ã–sterreich-Spiel: ORF-Livestream fiel 40 Minuten lang aus

Zum ersten Mal seit 28 Jahren nimmt Ã–sterreich wieder an einer FuÃŸball-Weltmeisterschaft teil. WÃ¤hrend die Nationalmannschaft im ersten Gruppenspiel Ã¼berzeugen konnte, schien der ORF mit der Ãœbertragung Ã¼berfordert: Bild und Ton fielen im Livestream ganze 40 Minuten lang aus, die zweite HÃ¤lfte konnten die Zuschauer des zwangsfinanzierten Staatssenders nicht sehen.

ORF rechtfertigt sich mit technischen Problemen

Mit einem 3:1 gegen Jordanien legte die Mannschaft am heutigen Mittwochmorgen einen respektablen Einstand hin. Doch so groÃŸ die Freude Ã¼ber den sportlichen Sieg war, so groÃŸ war auch der Frust Ã¼ber den ORF. Dort hat man eine bemerkenswerte BegrÃ¼ndung fÃ¼r den Totalausfall: Mit Beginn der zweiten HÃ¤lfte sei es bei der APA zu einem Ausfall der Infrastruktur gekommen. An der Behebung sei mit Hochdruck gearbeitet worden. Die enorme Menge an Anfragen habe eine Ad-hoc-Behebung entsprechend schwieriger gemacht.


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Der Unmut unter den Zuschauern, die den ORF Ã¼ber ihre ZwangsgebÃ¼hren finanzieren mÃ¼ssen, war entsprechend groÃŸ. â€žEntschuldigung abgelehntâ€œ, schrieb etwa ein Nutzer auf X zu den ErklÃ¤rungen des ORF-Kommentators. Ein anderer fragte: â€žWas macht der ORF eigentlich hauptberuflich?â€œ und mutmaÃŸte, in den Streamingdienst flieÃŸe offenbar nicht allzu viel Geld. Weitere Nutzer kritisierten die PrioritÃ¤tensetzung des Senders: WÃ¤hrend die Wahl des Generaldirektors monatelang im Mittelpunkt stehe, scheitere die App ausgerechnet beim wichtigsten Sportereignis der vergangenen Jahrzehnte.

Zuschauer mussten zu Auslandssendern wechseln

Sender wie das deutsche ZDF oder Joyn Ã¼bertrugen das Match problemlos. Auch beim Privatsender ServusTV, der neben dem ORF die Spiele Ã¼bertrÃ¤gt, gab es bisher keine technischen Probleme. Dass am frÃ¼hen Morgen die halbe Republik in die Schule oder zur Arbeit muss und plÃ¶tzlich streamen will, hat man beim Staatsfunk offenbar nicht erwartet…

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