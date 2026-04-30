Skandal im Staatsfunk: Stefanie Werger fantasiert Ã¼ber Trump-Mord aus Lust

Die 74-jÃ¤hrige Austropop-Legende Stefanie Werger lieferte in der ORF-Sendung â€žHinter den Schlagzeilenâ€œ einen Sager, der fÃ¼r Aufsehen sorgt. Gegen Ende des GesprÃ¤chs mit Moderator Patrick Budgen lud dieser sie zu einem Fragebogen-Spiel ein. Auf die Frage, wofÃ¼r sie einmal ins GefÃ¤ngnis gehen wÃ¼rde, antwortete Werger ohne ZÃ¶gern: â€žWeil ich einen ermordet habe, aus Lust. Zum Beispiel den Trumpâ€œ. Sie lachte laut dazu und schob nach: â€žAber das geht sich nicht aus.â€œ Budgen lieÃŸ in der am 24.4.2026 ausgestrahlten Sendung den Satz stehen und stellte einfach die nÃ¤chste Frage.

Kritik am Zeitgeist ohne RÃ¼cksicht auf Gendern

Ãœber weite Strecken des rund halbstÃ¼ndigen Interviews zeigte sich die SÃ¤ngerin aus der Weststeiermark kritisch gegenÃ¼ber dem Zeitgeist. Sie betonte, sie sehe sich â€žauf keinen Fallâ€œ als Feministin und sei â€žtotal gegen das Gendern, auch wenn mich jetzt manche nicht mehr lieben werdenâ€œ. Ihre frÃ¼here Lebensweise beschrieb sie als â€žwie eine Zigeunerinâ€œ herumgereist und nutzte den Begriff, um gegen politische Korrektheit zu sticheln, weil man das heute nicht mehr sagen dÃ¼rfe. Werger, die vor vier Jahren eigentlich die BÃ¼hne hatte verlassen wollen, ist mit ihrem neuen Lied â€žSo schene Leitâ€œ wieder gefragter GesprÃ¤chspartner.

Der brisante Sager am Ende ohne jede Reaktion

Am Ende des GesprÃ¤chs eskalierte die Unterhaltung jedoch. Budgen stellte die hypothetische Frage nach einem GefÃ¤ngnisgrund. Werger antwortete postwendend mit der Vorstellung eines Lustmords, konkret am amtierenden US-PrÃ¤sidenten Donald Trump. Ihr lautes Lachen machte deutlich, dass sie die Idee als unrealistisches und amÃ¼santes Gedankenspiel betrachtete. Der ORF-Moderator reagierte nicht, distanzierte sich nicht und wechselte einfach das Thema, als handle es sich um eine ganz normale Antwort in einem Kultur-Interview.

Drittes Attentat auf Trump nur einen Tag spÃ¤ter

Am Samstag, dem 25. April 2026, ereignete sich genau 24 Stunden nach dem Sager in Washington D.C. ein weiterer schwerer Sicherheitsvorfall. Bei dem White House Correspondents’ Dinner im Washington Hilton versuchte ein bewaffneter Mann, den Veranstaltungssaal zu stÃ¼rmen, in dem sich PrÃ¤sident Donald Trump zusammen mit seiner Gattin und weiteren hohen Regierungsmitgliedern aufhielt. SicherheitskrÃ¤fte stoppten den Angreifer, bevor er den Saal erreichen konnte. Trump blieb unverletzt und wurde evakuiert. Es handelt sich um den dritten Attentatsversuch auf den US-PrÃ¤sidenten seit dem Jahr 2024.