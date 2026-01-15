â€žDas ist doch Symbolpolitik wie aus dem Bilderbuch, Herr Stockerâ€œ

â€žDie Entlastungswelle Ã¼berrollt mich. Wenn ich sieben Liter Milch am Tag trinke, erspare ich mir zehn Euro im Monat – ab Juliâ€œ. Die HÃ¤me der Ã–sterreicher ist der Verlierer-Ampel nach der Klausur sicher. Und auch Armin Wolf konnte gestern, Mittwoch, in der â€žZIB2â€œ den faktenbefreiten Argumenten des Ã–VP-Kanzlers Christian Stocker wenig abgewinnen.Â

Werte-Charta fÃ¼r Asylberechtigte

Vor allem bei der geplanten Werte-Charta (eine Art Hausordnung), die in Zukunft jeder Asylberechtigte verpflichtend unterschreiben muss, platzte Wolf der Kragen:

Das ist doch Symbolpolitik wie aus dem Bilderbuch. Dass man sich an die Gesetze halten muss, und dass es sonst Sanktionen gibt, das ist doch schon seit jeher so.Â

Acht Euro im Monat Ersparnis

Dass die Mehrwertsteuer auf â€žGrundnahrungsmittelâ€œ von zehn auf fÃ¼nf Prozent gesenkt werden soll, bezeichnete der Bundeskanzler als eine â€žgute Nachricht fÃ¼r den Aufschwung in diesem Landâ€œ. Wolf wunderte sich Ã¼ber diese Formulierung und rechnete Stocker vor, dass die MaÃŸnahmen, die Ã–VP, SPÃ– und Neos bei der Klausur beschlossen haben, einem durchschnittlichen Haushalt lediglich acht Euro im Monat bringen wÃ¼rde. â€žIm Jahr sind es 100 Euroâ€œ, entgegnete der Kanzler.Â

“Besser wÃ¤re es gewesen, die Klausur abzusagen”

Wolf ist Ã¼brigens nicht der Einzige, der meint, dass die BÃ¼rger die Rabattmarkerl der Regierung fÃ¼r Milch, Brot und Co. kaum spÃ¼ren werden. Kritisch sieht das auch die Agenda Austria. Die Regierung vergeude angesichts der ohnehin sinkenden Inflation â€žihre Energie auf immer kleiner werdende Problemeâ€œ, sagte Agenda-Ã–konom Jan Kluge gegenÃ¼ber dem Kurier. WÃ¶rtlich fÃ¼gte er hinzu:

Die Entlastung fÃ¼r einen Haushalt wird sich auf rund fÃ¼nf Euro im Monat einspielen. Da wÃ¤re es besser gewesen, die Klausur abzusagen und das gesparte Geld den BÃ¼rgern zu geben.

Keine gesetzliche Definition fÃ¼r Grundnahrungsmittel

Der Kurier fragt zudem mit Recht: Was ist eigentlich ein Grundnahrungsmittel? Typisch seien zwar Obst und GemÃ¼se, Fleisch, Mehl, Ã–l, Butter, Zucker, Milch, Brot, Nudeln oder Reis – aber eine gesetzliche Definition gebe es nicht.Â

Wer profitiert, wird auf der anderen Seite belastet

Wen wunderts, dass auch FPÃ–-Parteichef Herbert Kickl von einer â€žhalbherzigen MaÃŸnahmeâ€œ spricht, die â€žkeine spÃ¼rbare Entlastung bringenâ€œ werde. Zudem fÃ¼hre die angedachte Gegenfinanzierung dazu, dass jene, die von der Entlastung profitieren, auf der anderen Seite wieder belastet wÃ¼rden.Â