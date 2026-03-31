Nur 20 Prozent Zufriedenheit mit Ampel â€“ Blau-Schwarz beliebteste Option

Die Verlierer-Ampel kommt derzeit nur auf rund 20â€¯Prozent Zustimmung. Besonders bei den SPÃ–-AnhÃ¤ngern ist die Zustimmung niedrig, nur etwa ein Drittel befÃ¼rwortet das chaotische BÃ¼ndnis. Eine blau-schwarze Regierung aus Ã–VP und FPÃ– liegt hingegen mit 22â€¯Prozent knapp davor â€“ allerdings wÃ¼rden nur 14â€¯Prozent der Ã–VP-WÃ¤hler diese Variante bevorzugen.

Nur 14 Prozent fÃ¼r Schwarz-Rot-GrÃ¼n

Andere Modelle schneiden in der aktuellen Umfrage der Gratiszeitung Heute deutlich schwÃ¤cher ab: Eine Dreierkoalition aus Ã–VP, SPÃ– und GrÃ¼nen erreicht lediglich 14â€¯Prozent Zustimmung, getragen fast ausschlieÃŸlich von GrÃ¼nen-WÃ¤hlern. Eine rot-blaue Zusammenarbeit von SPÃ– und FPÃ– kommt Ã¼berhaupt nur auf 12â€¯Prozent.

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Einigkeit Ã¼ber Uneinigkeit

Den bemerkenswertesten Befund liefert jedoch eine andere Zahl: 23â€¯Prozent der Befragten wÃ¼nschen sich â€žeine andere Koalitionâ€œ. Damit ist die grÃ¶ÃŸte Gruppe nicht fÃ¼r eine bestimmte Option, sondern explizit gegen alle derzeit diskutierten Kombinationen. Damit profitiert die glÃ¼cklose Ampel-Regierung weniger von Zustimmung als von Alternativlosigkeit. Ihre geringe StabilitÃ¤t beruht nicht auf Beliebtheit, sondern auf der fehlenden Einigkeit Ã¼ber tragfÃ¤hige Alternativen.