EU zahlt 320 Millionen fÃ¼r Busse in Senegal â€“ und China liefert!

Die EuropÃ¤ische Union zeigt sich vor allem gegenÃ¼ber LÃ¤ndern der Dritten Welt regelmÃ¤ÃŸig groÃŸzÃ¼gig, wie der Fall eines Busprojekts in der senegalesischen Hauptstadt Dakar zeigt. Besonders absurd: Der Auftrag wird am Ende wahrscheinlich von einem chinesischen Unternehmen ausgefÃ¼hrt.

320 Millionen an EU-Geldern fÃ¼r Senegal

Im Zentrum der Debatte stehen rund 320 Millionen Euro, die Ã¼ber die EuropÃ¤ische Investitionsbank (EIB), die EU-Kommission sowie weitere Ã¶ffentliche Finanzierer in den Ausbau des Nahverkehrs flieÃŸen sollen. Nach Angaben der EIB dient das Vorhaben der Modernisierung des Ã¶ffentlichen Verkehrsnetzes in Dakar. Geplant sind unter anderem 380 Busse, neue Depots, sanierte StraÃŸenabschnitte und zusÃ¤tzliche Infrastruktur fÃ¼r ein saubereres, sichereres und erschwinglicheres MobilitÃ¤tsangebot.

Chinesische Firma bei Ausschreibung vorne

Bei der Fahrzeugvergabe gilt zu allem Ãœberfluss auch noch ein chinesisches Unternehmen als Favorit. Mehrere Medien berichten, dass die chinesische Firma CRRC in dem Verfahren vorne gelegen habe, wÃ¤hrend sich mit Scania nur ein europÃ¤ischer Anbieter beworben habe. Die politische Pointe liegt auf der Hand: Ausgerechnet ein Projekt, das als europÃ¤ische Antwort auf Chinas â€žNeue SeidenstraÃŸeâ€œ gedacht ist, kÃ¶nnte am Ende von einem chinesischen Konzern geprÃ¤gt werden. FÃ¼r Kritiker ist das ein Beispiel dafÃ¼r, wie EU-Gelder im Global-Gateway-Rahmen zwar internationale Entwicklungsziele unterstÃ¼tzen, wirtschaftlich aber nicht zwingend europÃ¤ischen Unternehmen zugutekommen.

Europas Wirtschaft zu Tode reguliert

EmpÃ¶rt zeigte sich der freiheitliche EU-Abgeordnete Roman Haider: Dank des desastrÃ¶sen Green Deals seien europÃ¤ische Hersteller wie Scania nicht mehr konkurrenzfÃ¤hig â€“ â€žNicht einmal bei AuftrÃ¤gen, die komplett aus europÃ¤ischen Steuergeldern finanziert werden, kÃ¶nnen sie noch mithalten. Bezahlt von uns, geliefert und gebaut von Chinaâ€œ. In Europa wÃ¼rden die eigenen Unternehmen zu Tode reguliert, weil sie â€žnicht grÃ¼n genugâ€œ oder â€žnicht divers genugâ€œ seien. Gleichzeitig verteile man â€žunser Geld frÃ¶hlich an hochsubventionierte chinesische Staatskonzerne, die weder Umwelt- noch Sozialstandards kennen â€“ dafÃ¼r aber billig und schnell produzierenâ€œ. â€žStrategische Autonomieâ€œ nenne man das, so Haider.

EU finanziert Technologie, die sie selbst verbietet

Er fÃ¼hrt weiter aus, man reguliere sich selbst systematisch zu Tode und finanziere nebenbei die Konkurrenz. Besonders absurd sei, dass Europa in Afrika Gasbusse finanziere â€žund damit genau jene Technologie, die in unseren eigenen StÃ¤dten ab 2030 verboten sein wirdâ€œ. Gleichzeitig wÃ¼rden die fÃ¼r Batterien und Rohstoffe notwendigen Lieferketten von China dominiert.

Bei Elektrobussen mÃ¼sse sich die EU dann zumindest nicht mehr mit europÃ¤ischen Firmen herumschlagen, da diese ohnehin nicht mehr konkurrenzfÃ¤hig seien und die Produktion zunehmend aus China komme. Damit erhalte China nicht nur europÃ¤isches Steuergeld, sondern auch Daten Ã¼ber Infrastruktur und Nutzungssysteme. Haiders Fazit: â€žEuropean Madness!â€œ