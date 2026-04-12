Kunasek ist populÃ¤rster Landeshauptmann â€“ und der beliebteste Politiker Ã–sterreichs

Der freiheitliche Landeshauptmann der Steiermark, Mario Kunasek, ist laut aktuellem Polit-Barometer der Lazarsfeld Gesellschaft fÃ¼r oe24 der beliebteste Politiker Ã–sterreichs. Er fÃ¼hrt die Rangliste deutlich an: 30 Prozent der Befragten bewerten ihn positiv, nur 18 Prozent negativ.

Quelle: oe24.at

Edtstadler, Mikl-Leitner und Ludwig besonders unbeliebt

Kunasek ist nach JÃ¶rg Haider erst der zweite freiheitliche Landeshauptmann in der Geschichte Ã–sterreichs. Bei der Landtagswahl in der Steiermark 2024 erreichte die FPÃ– unter seiner FÃ¼hrung 35 Prozent und regiert seither gemeinsam mit der Ã–VP.

Im Ranking der Landeshauptleute folgt auf Platz zwei Hans Peter Doskozil (SPÃ–, Burgenland) mit einem Saldo von minus eins. David Fellner (SPÃ–, KÃ¤rnten) liegt auf Platz vier mit einem Saldo von minus fÃ¼nf. Am Ende des Rankings finden sich Karoline Edtstadler (Ã–VP, Salzburg), Johanna Mikl-Leitner (Ã–VP, NiederÃ¶sterreich) sowie der Wiener SPÃ–-BÃ¼rgermeister Michael Ludwig.