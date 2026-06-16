Christian Stocker

Ã–VP-Kanzler Christian Stocker taumelt offenbar weiter zwischen einem Ja und einem Nein zur Wehrpflicht-Volksbefragung.

Foto: Florian SchrÃ¶tter / BKA

Bundeskanzler

16. Juni 2026 / 16:35 Uhr

Stocker sagt Wehrpflicht-Volksbefragung ab und will sie vielleicht doch durchfÃ¼hren

Das Hickhack in der Verlierer-Ampel Ã¼ber eine Wehrpflicht-Volksbefragung nimmt absurde Formen an. Heute, Dienstag, hat sich Ã–VP-Kanzler Christian Stocker mit einer Aussage dazu unfreiwillig als â€žKasperl der Wocheâ€œ beworben. 

Einmal nein, dann wieder ja

In einer Pressekonferenz sagte der Bundeskanzler, dass es – entgegen seiner AnkÃ¼ndigung – im Herbst doch keine Volksbefragung Ã¼ber die Wehrpflicht geben werde. Er nehme zur Kenntnis, dass es in der Koalition keine Mehrheit dafÃ¼r gebe. Gleichzeitig – und da wird es kurios – verkÃ¼ndete der Regierungschef aber, dass man sich das Thema â€žVolksbefragungâ€œ wieder nÃ¤her ansehen werde, sollte man in der Verlierer-Ampel mit SPÃ– und Neos zu keinem Ergebnis kommen. 


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Heeresreform als Zankapfel in der Koalition

Also Kommando zurÃ¼ck, oder doch nicht? Man weiÃŸ es nicht. Und damit gibt die Bundesregierung wieder ein Bild ab, das der BevÃ¶lkerung einen zerstrittenen Haufen zeigt. Wie man es so schaffen mÃ¶chte, die Heeresreform bis 1.1.2027 umzusetzen, steht in den Sternen.

Stocker will sich bei ORF-Wahl nicht eingemischt haben

Stockers Hin und Her bei der Wehrpflicht war aber nicht das Einzige, was die Journalisten bei der Pressekonferenz ins Staunen brachte. Der Ã–VP-Kanzler versuchte den Pressevertretern allen Ernstes einzureden, sich bei der Bestellung des ORF-Generaldirektors nicht eingemischt zu haben.

Ã–VP-GeneralsekretÃ¤r als Spielverderber

Er gestand aber wiederum zumindest ein, dass die Debatte nicht ideal gelaufen sei. Ein Indiz dafÃ¼r, dass die Inthronisierung von Clemens Pig zwischen Ã–VP und SPÃ– – wie es ja auch in einer Nebenabsprache im Regierungsprogramm ausgemacht ist – im Vorfeld ausgepackelt wurde, lieferte Ã–VP-GeneralsekretÃ¤r Nico Marchetti, der den designierten ORF-Chef zu einer Kandidatur animiert hatte. â€žMein Gott, um Gottes Willen. Hat er das halt gesagtâ€œ, wischte Stocker diese Tatsache vom Tisch.Â 

Ein abgekartetes Spiel

Damit ist er den Verdacht des â€žSchmierentheatersâ€œ (wie es FPÃ–-Mediensprecher Christian Hafenecker ausdrÃ¼ckte) beim ORF aber nicht losgeworden. Bei der â€žFrage des Tagesâ€œ der Kronen Zeitung fanden 90 Prozent der Leser und User, dass die Wahl von Clemens Pig â€žausgepackeltâ€œ war. Auf die Anschlussfrage, ob das abgekartete Spiel bei der ORF-Wahl der Regierungsspitze schade, antworten Ã¤hnlich viele Leser mit Ja.

So schnell, wie es sich der Ã–VP-Kanzler offenbar wÃ¼nscht, wÃ¤chst bei der Causa ORF kein Gras drÃ¼ber, kommentierte Krone-Chefredakteur Klaus Herrmann.

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