Schnedlitz, FÃ¼rthbauer, Langthaler

Der GeneralsekretÃ¤r der Freiheitlichen Wirtschaft, Reinhard Langthaler, FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz und FPÃ–-Wirtschaftssprecher fÃ¼r KMU, Michael FÃ¼rtbauer (von links), wollen nicht lockerlassen, bis die Zwangsmitgliedschaft in der Wirtschaftskammer Geschichte ist.

Foto: Andreas Ruttinger

Wirtschaftskammer

17. November 2025 / 15:24 Uhr

â€žAbkassieren geht weiterâ€œ – FPÃ– will bei WKO-Gagen-Wahnsinn nicht zusehen

Der RÃ¼cktritt Harald Mahrers als PrÃ¤sident der Wirtschaftskammer Ã–sterreich (WKO) aufgrund der Gagen-AffÃ¤re ist vier Tage her, doch laut FPÃ– geht das groÃŸe Abkassieren weiter. Die Ã–VP tausche nur einen â€žBonzenâ€œ gegen eine â€žBonzinâ€œ aus und gehe zur Tagesordnung Ã¼ber, kritisierte FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz heute, Montag, im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien. Die Freiheitlichen haben deshalb auch eine Petition zur Kammer-Reform gestartet. Unter diesem Link kÃ¶nnen Sie diese unterstÃ¼tzen.

System bleibt unangetastet

Besonders scharf kritisierte Schnedlitz die offizielle Kommunikation der neuen WKO-PrÃ¤sidentin Martha Schultz, die die geplanten ErhÃ¶hungen als â€žModernisierungâ€œ verharmlose. WÃ¶rtlich sagte der FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r:


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Was wir hier aktuell in der Wirtschaftskammer erleben, ist ja kein kleiner Skandal, sondern es ist eher ein kurzzeitig und kurzfristig an die Ã–ffentlichkeit gelangendes Symptom eines jahrelangen Systems. Jetzt, wo der Druck zu groÃŸ wurde, tauscht man das Gesicht an der Spitze aus, aber das System, das dahintersteht, bleibt komplett unangetastet.

WKO-AffÃ¤re schon Mittwoch im Nationalrat

Schnedlitz kÃ¼ndigte an, den Druck auf die Verlierer-Koalition zu erhÃ¶hen und das Thema Wirtschaftskammer ins Parlament zu bringen. Im Rahmen einer aktuellen Stunde bei der Nationalratssitzung Ã¼bermorgen, Mittwoch, sollen Ã–VP und die anderen Fraktionen Rede und Antwort stehen mÃ¼ssen. Denn, so Schnedlitz:

Wir werden nicht lockerlassen, bis dieses schwarze Selbstbedienungs-System beendet und die Zwangsmitgliedschaft endlich Geschichte ist!

Petition zur Kammer-Reform

Der GeneralsekretÃ¤r der Freiheitlichen Wirtschaft, Reinhard Langthaler, kÃ¼ndigte eine Petition zur Reform der Kammer an. â€žWir starten heute eine Petition, die die Wirtschaftskammer wieder zu dem macht, was sie sein soll: eine starke Interessensvertretung und kein Selbstbedienungs-Apparatâ€œ, so Langthaler, der ein Ende der Pflichtmitgliedschaft, volle Transparenz und eine Verschlankung der Strukturen forderte.

Hier sehen Sie die komplette Pressekonferenz von FPÃ–-GeneralsekretÃ¤r Michael Schnedlitz, dem GeneralsekretÃ¤r der Freiheitlichen Wirtschaft, Reinhard Langthaler, und FPÃ–-Wirtschaftssprecher fÃ¼r KMU, Michael FÃ¼rtbauer:

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