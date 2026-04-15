Der Umfrage-Schock fÃ¼r Altparteien: AfD fÃ¼hrt, CDU und SPD stÃ¼rzen ab

Die aktuelle YouGov-Sonntagsfrage lÃ¤sst keine Zweifel: Wenn am nÃ¤chsten Sonntag Bundestagswahl wÃ¤re, kÃ¤me die AfD auf 27 Prozent. Damit liegt sie einen Punkt vor der Union und Ã¼bernimmt erstmals seit September 2025 wieder die klare FÃ¼hrung. Die Umfrage wurde zwischen dem 10. und 13. April 2026 durchgefÃ¼hrt, 1763 Befragte gaben eine gÃ¼ltige Wahlabsicht an.
Die Talfahrt der etablierten Parteien
Gleichzeitig sacken die beiden Regierungsparteien ab. Die CDU/CSU verliert drei Punkte und kommt nur noch auf 23 Prozent â€“ der niedrigste Wert in der YouGov-Serie seit Dezember 2021. Die SPD verliert einen Punkt und landet bei 13 Prozent, so schwach wie zuletzt im Dezember 2019. GrÃ¼ne, Linke, FDP und BSW legen je einen Punkt zu und erreichen 14, 10, 4 und 4 Prozent, sonstige Parteien kommen auf 5 Prozent. Die Botschaft ist eindeutig: Die WÃ¤hler strafen die schwarz-rote Koalition ab, die seit Juni 2025 das Land regiert.
Massive Unzufriedenheit mit der GroKo
Die Unzufriedenheit mit der Arbeit der schwarz-roten Bundesregierung erreicht neue Rekordwerte. Laut YouGov sind aktuell 79 Prozent der BÃ¼rger unzufrieden, nur 19 Prozent sind zufrieden. Zum Vergleich: Im Juni 2025, kurz nach Amtsantritt der Koalition, lagen die Werte noch bei 55 Prozent unzufrieden und 38 Prozent zufrieden. Besonders dramatisch ist der Stimmungswechsel bei den eigenen WÃ¤hlern der Union: Dort sank die Zufriedenheit von 48 Prozent im MÃ¤rz auf jetzt nur noch 34 Prozent, wÃ¤hrend die Unzufriedenheit auf 65 Prozent stieg.
Die YouGov-Daten zeigen damit ein klares Muster. Die AfD profitiert von der wachsenden Distanz der BÃ¼rger zur Berliner Politik, wÃ¤hrend die beiden groÃŸen Regierungsparteien selbst bei ihren StammwÃ¤hlern an RÃ¼ckhalt verlieren. Ob dieser Trend anhÃ¤lt, wird sich in den nÃ¤chsten Umfragen zeigen. Fest steht aber schon jetzt: Die schwarz-rote Koalition steht unter enormem Druck.