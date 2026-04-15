Verwirrung um Ukraine-Auszeichnung: Doch kein Orden fÃ¼r Meinl-Reisinger?

Neos-AuÃŸenministerin Beate Meinl-Reisinger wurde vom ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj mit dem Verdienstorden II. Klasse ausgezeichnet. Sowohl die Art der Verleihung â€“ die erst spÃ¤ter Ã¶ffentlich gemacht wurde â€“ als auch der mÃ¶gliche Konflikt mit der NeutralitÃ¤t empÃ¶rte die Freiheitlichen, die der Sache mit einer parlamentarischen Anfrage auf den Grund gingen. Nun ist die Antwort da â€“ und Meinl-Reisinger will gar keinen Orden erhalten haben.

Keine Verleihung, keine Annahme

Die Ã¶sterreichische Botschaft in Kiew hatte im JÃ¤nner verkÃ¼ndet, dass der ukrainische PrÃ¤sident der Neos-Chefin den “Verdienstorden II. Klasse fÃ¼r den bedeutenden persÃ¶nlichen Beitrag zur StÃ¤rkung der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit, UnterstÃ¼tzung der SouverÃ¤nitÃ¤t und der territorialen IntegritÃ¤t der Ukraine, wohltÃ¤tige AktivitÃ¤ten und FÃ¶rderung des ukrainischen Staates in der Welt” verleihen will. Konkret erklÃ¤rt Meinl-Reisinger nun jedoch, sie habe lediglich aus Medienberichten im JÃ¤nner 2026 erfahren, dass der ukrainische PrÃ¤sident eine Ordensverleihung plane. Eine offizielle Anfrage oder tatsÃ¤chliche Verleihung habe es jedoch nie gegeben. Entsprechend habe sie auch keinen Orden angenommen und plane dies derzeit auch nicht â€“ insbesondere solange der Krieg in der Ukraine andauere.

Internationale Praxis betont

Gleichzeitig verweist die AuÃŸenministerin darauf, dass Ordensverleihungen im internationalen Kontext Ã¼blich seien. Politiker, die sich diplomatisch engagieren oder sich fÃ¼r Frieden einsetzen, wÃ¼rden regelmÃ¤ÃŸig von anderen Staaten ausgezeichnet. Als Beispiele nennt sie mehrere internationale PersÃ¶nlichkeiten, aber auch Politiker aus Ã–sterreich, darunter Vertreter der FPÃ–, die ebenfalls Orden aus dem Ausland erhalten hÃ¤tten.

Die Anfrage der FPÃ– hatte unter anderem die Vereinbarkeit einer mÃ¶glichen Ordensannahme mit der Ã¶sterreichischen NeutralitÃ¤t sowie einen Zusammenhang mit finanzieller UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Ukraine thematisiert. Diese VorwÃ¼rfe weist die Ministerin klar zurÃ¼ck, da es bereits an der Grundlage â€“ einer tatsÃ¤chlichen Verleihung â€“ angeblich fehle.

Weniger Einstimmigkeitsentscheidungen in EU

In ihrer Beantwortung geht Meinl-Reisinger auch auf grundsÃ¤tzliche auÃŸenpolitische Fragen ein. Ã–sterreichs NeutralitÃ¤t bleibe verfassungsrechtlich verankert, gleichzeitig beteilige sich das Land aktiv an der gemeinsamen AuÃŸen- und Sicherheitspolitik der EuropÃ¤ischen Union. Eine stÃ¤rkere Zusammenarbeit innerhalb der EU sei aus ihrer Sicht notwendig, um auf internationale Krisen reagieren zu kÃ¶nnen.

Auch sie will bei Abstimmung in der EU das Einstimmigkeitsprinzip schwÃ¤chen und spricht sich fÃ¼r eine verstÃ¤rkte Nutzung von Mehrheitsentscheidungen in der EU-AuÃŸenpolitik aus, um die HandlungsfÃ¤higkeit der Union zu erhÃ¶hen. Immerhin: Sie vertrete selbstverstÃ¤ndlich die Interessen Ã–sterreichs, so Meinl-Reisinger. Die VorwÃ¼rfe, sie handle primÃ¤r im Sinne eines supranationalen Projekts, weist sie damit entschieden zurÃ¼ck.