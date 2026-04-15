Riess-Hahn als ORF-Chefin – was hat Ã–VP-Kanzler Stocker denn da geritten?

Die Tageszeitung Ã–sterreich setzte heute, Mittwoch, ein GerÃ¼cht in die Welt, die bei manchen wohl fÃ¼r Schnappatmung sorgen wird. Demnach soll Ã–VP-Kanzler Christian Stocker die frÃ¼here Vizekanzlerin Susanne Riess-Hahn (66) getroffen und ihr das Angebot, ORF-Generaldirektorin zu werden, unterbreitet haben.Â

Nur Ablenkung von wahren Problemen?

Lenkt Stocker und die Ã–VP mit dieser Aktion von den wahren Problemen in der Republik nur ab, oder steckt doch mehr dahinter? Im Mai wird man es wissen, denn da lÃ¤uft die Bewerbungsfrist fÃ¼r die Nachfolge des unrÃ¼hmlich vom KÃ¼niglberg gejagten Roland WeiÃŸmann aus. Oe24 berichtete jedenfalls, dass Stocker ausgelotet haben soll, ob die jetzige WÃ¼stenrot-Generaldirektorin Interesse an diesem Job hÃ¤tte.Â

Persona non grata in der FPÃ–

Riess-Hahn war von 2000 bis 2003, damals noch unter dem Namen Susanne Riess-Passer, Vizekanzlerin in der Bundesregierung von Wolfgang SchÃ¼ssel I und einstige Bundesparteiobfrau der FPÃ–. Seit ihrem Austritt aus der FPÃ– am 25. MÃ¤rz 2005 trÃ¤gt sie die BÃ¼rde mit sich, das eigene Wohl vor dem Schicksal der Partei gestellt zu haben. In blauen Kreisen gilt sie seither als Persona non grata.

Lukrativer Zusatzverdienst fÃ¼r Ehemann

Wenn Stocker tatsÃ¤chlich um Riess-Hahn als Ã–VP-nahe ORF-Generaldirektorin wirbt, tritt er damit die nÃ¤chste Neid-Debatte los. Denn die Ã–VP musste sich schon den Vorwurf gefallen lassen, fÃ¼r den Ehemann der WÃ¼stenrot-Chefin, dem 68-jÃ¤hrigen Luxuspensionisten Johannes Hahn, den begehrtesten Nebenjob vermittelt zu haben. Wie berichtet, trat der Ex-EU-Kommissar der Ã–VP (von 2014 bis 2024) die Nachfolge von Ex-Wirtschaftskammer-PrÃ¤sident Harald Mahrer als PrÃ¤sident des Generalrats der Ã–sterreichischen Nationalbank an – mit einem Zusatzverdienst von 88.000 Euro brutto im Jahr.Â