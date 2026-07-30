â€žCancel Cultureâ€œ gegen RepublikgrÃ¼nder â€“ â€žein historischer Irrwegâ€œ

Sommerzeit, saure Gurken Zeit! Offenbar auch fÃ¼r das Mauthausen Komitee, die Katholische Aktion OberÃ¶sterreich, Elfriede Jelinek und Gerhard Hagerer. Sie fordern die Umbenennung der nach Franz Dinghofer benannten StraÃŸe in Linz.

Verdienter Staatsmann wird diffamiert

â€žEin historischer Irrwegâ€œ, hÃ¤lt der Obmann des Dinghofer-Instituts, Nationalratsabgeordneter Gerhard Kaniak (FPÃ–) dagegen. Hier wÃ¼rden historische Fakten ignoriert. Dinghofer sei ein aufrichtiger Demokrat und Gegner des Nationalsozialismus gewesen. Die neuerlich geÃ¤uÃŸerten VorwÃ¼rfe entbehren jeder historischen Grundlage und seien der Versuch, einen verdienten Staatsmann nachtrÃ¤glich zu diffamieren.Â

Dinghofer-Tafel von SPÃ–-Fischer enthÃ¼llt

Kaniak veranstaltet seit 15 Jahren das Dinghofer-Symposium, in dessen Rahmen Preise vergeben werden. Im Vorjahr hat Gastredner Walter Rosenkranz, NationalratsprÃ¤sident, mit der â€žErregungs-, Skandalisierungs- und Verleumdungs-Unkulturâ€œ aufgerÃ¤umt. Rosenkranz fÃ¼hrte die Vertreter der Mainstream-Medien elegant vor und wies sie auf eine Gedenktafel am Parlament hin, die den damaligen PrÃ¤sidenten der provisorischen Nationalversammlung von 1918 gewidmet sei â€“ Karl Seitz, Jodok Fink und eben Franz Dinghofer. Die Tafel sei 1994 vom damaligen NationalratsprÃ¤sidenten Heinz Fischer (SPÃ–) enthÃ¼llt worden. In einer Dokumentation wÃ¼rdigte ORF III am 23. Februar 2019 Franz Dinghofer als einen â€žBaumeister der Republikâ€œ.

GefÃ¤hrliche Geschichtsklitterung

In einer Aussendung fand es Kaniak zutiefst bedauerlich, dass sich namhafte KÃ¼nstler und Organisationen vor den Karren einer unreflektierten â€žCancel Cultureâ€œ spannen lassen. Anstatt sich einem echten, wissenschaftlich fundierten Diskurs zu stellen, werde hier der Versuch unternommen, einen GrÃ¼ndervater unserer Republik mit falschen Behauptungen aus dem Ã¶ffentlichen Raum zu tilgen. Wer Franz Dinghofer pauschal als Antisemiten verunglimpfe, ignoriere bewusst die historischen Fakten und betreibe eine gefÃ¤hrliche Geschichtsklitterung.

Auslieferung des jÃ¼dischen Kommunisten verweigert

Dinghofer, der am 12. November 1918 die Republik DeutschÃ¶sterreich von der Rampe des Parlaments ausrief, hat sich laut historischen Dokumenten stets fÃ¼r Toleranz eingesetzt. So hat er sich im Linzer Gemeinderat fÃ¼r Religionsfreiheit und den jÃ¼dischen SchÃ¤chtritus starkgemacht und als Justizminister die Auslieferung des jÃ¼dischen Kommunisten BÃ©la Kun verweigert.

Vom NS-Regime in Zwangsruhestand versetzt

Nach der MachtÃ¼bernahme der Nationalsozialisten ist er 1938 unter Gewaltandrohung als PrÃ¤sident des Obersten Gerichtshofes in den Zwangsruhestand versetzt worden, da er sich durch seine harte Rechtsprechung gegen Nationalsozialisten zum Feind des NS-Staates gemacht hat, welcher auch seinen Gutsbesitz enteignet hatte.

VorwÃ¼rfe geradezu absurd

â€žWenn man bedenkt, dass Dinghofer von den Nationalsozialisten aus dem Amt gejagt wurde und sich schÃ¼tzend vor jÃ¼dische MitbÃ¼rger gestellt hat, sind die aktuellen VorwÃ¼rfe dieser Gruppierungen geradezu absurd. Diese Cancel Culture, die blindwÃ¼tig alles ausradieren will, was nicht in ein enges linkes Weltbild passt, ist ein direkter Angriff auf unsere politische Kulturâ€œ, so der Obmann des Dinghofer-Instituts.